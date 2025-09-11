Khai mạc Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước 11/09/2025 10:08

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên trên cả nước.

Sáng 11-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh. Đại hội kéo dài trong hai ngày từ 11-9 đến 12-9.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và Văn phòng Trung ương, địa phương...

Dự phiên khai mạc có 450 đại biểu, gồm 384 đại biểu chỉ định và 66 đại biểu đương nhiên thuộc 100 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt sau khi hợp nhất tỉnh, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu nổi bật: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,3%/năm, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán, 5 năm đạt trên 165.000 tỉ đồng. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, an sinh được quan tâm, quốc phòng – an ninh giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng nâng cao.

Đại hội lần này đặt mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, là cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo về phiên trù bị tại Đại hội.

Trước đó, chiều 10-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.