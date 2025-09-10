Quảng Ngãi khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I 10/09/2025 18:39

(PLO)- Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

Chiều 10-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự lễ khai trương có Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Trung tâm Báo chí được bố trí đầy đủ phương tiện phục vụ tác nghiệp như hệ thống màn hình theo dõi trực tiếp, 15 máy tính, đường truyền Internet tốc độ cao, máy in, bàn ghế ngồi… đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của khoảng 80 phóng viên báo chí Trung ương và địa phương. Tổ quản lý Trung tâm gồm đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các phòng chuyên môn liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh việc khai trương Trung tâm Báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nơi cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về các diễn biến của Đại hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ báo chí hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ khai trương Trung tâm báo chí.

“Thông tin từ báo chí sẽ là nhịp cầu kết nối từ diễn đàn Đại hội đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”, bà Vân khẳng định.

Nghi thức cắt băng khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I.

Cũng trong chiều 10-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 91.700 đảng viên toàn tỉnh. Phiên họp đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 người, Đoàn Thư ký 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 11 người; đồng thời thông qua nội quy, quy chế và chương trình Đại hội chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc sáng 11/9 và bế mạc ngày 12/9. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định quyết tâm đoàn kết, đổi mới, phát triển của tỉnh sau hợp nhất.