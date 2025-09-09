Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa, băng rôn trước ngày Đại hội Đảng bộ tỉnh
NGUYỄN YÊN
(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I của tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng mở ra hướng phát triển bứt phá.
Những ngày đầu tháng 9, khắp các nẻo đường Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano, áp phích chào mừng "Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030". Không khí tưng bừng lan tỏa từ trung tâm tỉnh đến các xã, phường, đặc khu.
Trên các trục đường lớn như Hùng Vương, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng... cờ đỏ sao vàng tung bay, xen lẫn băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội.
Dưới đây là một số hình ảnh khác về công tác chuẩn bị đại hội mà PV ghi nhận được: