Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa, băng rôn trước ngày Đại hội Đảng bộ tỉnh 09/09/2025 14:53

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I của tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng mở ra hướng phát triển bứt phá.

Những ngày đầu tháng 9, khắp các nẻo đường Quảng Ngãi rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pano, áp phích chào mừng "Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030". Không khí tưng bừng lan tỏa từ trung tâm tỉnh đến các xã, phường, đặc khu.

Cờ hoa rực rỡ tuyến đường Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12-9, với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh. Phiên khai mạc chính thức tổ chức sáng 11-9 và bế mạc vào sáng 12-9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi diễn ra đại hội được trang hoàng lộng lẫy.

Trên các trục đường lớn như Hùng Vương, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Phạm Văn Đồng... cờ đỏ sao vàng tung bay, xen lẫn băng rôn, khẩu hiệu chào mừng, tạo không khí phấn khởi cho ngày hội.

Khu trưng bày ảnh, gian hàng OCOP giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện, góp phần tô điểm thêm cho sự kiện chính trị trọng đại.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho hay Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ, chu đáo từ nội dung, hậu cần đến khánh tiết. “Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, phản ánh niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh nhà” - bà Vân chia sẻ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu bước ngoặt sau hợp nhất tỉnh mà còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bứt phá. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Quảng Ngãi đã sẵn sàng bước vào ngày hội lớn, mang theo niềm tin, sự đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh khác về công tác chuẩn bị đại hội mà PV ghi nhận được: