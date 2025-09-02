Quảng Ngãi đón hơn 193.000 lượt khách du lịch dịp lễ 2-9, doanh thu gần 200 tỉ 02/09/2025 14:56

(PLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, có 193.000 lượt khách du lịch đến Quảng Ngãi, doanh thu đạt gần 200 tỉ đồng.

Ngày 2-9, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 30-8 đến 2-9), địa phương đã đón hơn 193.400 lượt khách du lịch, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 183 tỉ đồng, tăng 35,5%.

Đông đảo khách du lịch đến Măng Đen vui chơi dịp lễ 2-9.

Trong số này, khách nội địa đạt hơn 162.600 lượt, khách quốc tế khoảng 800 lượt; khách lưu trú đạt hơn 106.200 lượt. Công suất phòng bình quân đạt 60-65%, riêng các điểm “nóng” như Măng Đen và Lý Sơn đạt 95-100%.

Các điểm đến nổi bật vẫn là đảo Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Măng Đen cùng nhiều làng du lịch cộng đồng như Gò Cỏ, Bàu Cá Cái, Bình Thành.

Theo bà Mân, lượng khách tăng cao năm nay đến từ hiệu ứng sáp nhập đơn vị hành chính, thúc đẩy nhu cầu khám phá vùng đất tỉnh mới; đồng thời nhờ hệ thống điểm đến được đầu tư bài bản, dịch vụ đa dạng và chiến lược xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng, giúp Quảng Ngãi ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn.

“Điều đáng mừng là không chỉ những điểm nổi tiếng, mà cả du lịch cộng đồng, sinh thái cũng hút khách, mang lại nguồn thu cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời góp phần giữ gìn văn hóa bản địa”, bà Mân nhấn mạnh.

Về định hướng, lãnh đạo ngành du lịch cho hay Quảng Ngãi sẽ tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp lớn đầu tư, đồng thời hỗ trợ các địa phương phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, gắn với lợi ích thiết thực của người dân.