Đang chở 2 con tê tê đi bán thì bị phát hiện 01/09/2025 16:18

(PLO)- LAT thừa nhận đã thu mua 2 con tê tê quý hiếm trên từ hai người dân sinh sống tại khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam.

Ngày 1-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt giữ một LAT (43 tuổi, trú xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi) do có hành vi tàng trữ, vận chuyển hai cá thể tê tê thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn.

Theo thông tin, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 29-8, trong quá trình phối hợp nắm tình hình tại địa bàn xã Rờ Kơi, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện LAT điều khiển ô tô biển số 82C-056.83, nhãn hiệu Ford, có biểu hiện nghi vấn.

T thừa nhận mua hai con tê tê quý hiếm để bán lại kiếm lời.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn ghế phụ có hai con tê tê trong hai bao lưới màu xanh buộc chặt.

Khai thác ban đầu, LAT thừa nhận đã thu mua số động vật trên từ hai người dân sinh sống tại khu vực biên giới Campuchia – Việt Nam, sau đó cất giấu trên ô tô để vận chuyển lên xã Đăk Môn (Quảng Ngãi) bán lại kiếm lời.

LAT cùng tang vật là 2 con tê tê quý hiếm.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với LAT về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.