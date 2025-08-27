3 thanh niên trong tiệm xăm sử dụng ma túy 27/08/2025 17:44

(PLO)- Từ việc phát hiện 3 thanh niên trong tiệm xăm sử dụng ma túy, công an bắt giữ nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh vì đã bán ma túy cho nhóm này.

Ngày 26-8, Công an xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh kiểm tra cơ sở xăm hình trên đường Hùng Vương, xã Đăk Pék, phát hiện nhóm 3 thanh niên của tiệm xăm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an bắt quả tang nhóm 3 thanh niên sử dụng ma túy trong một tiệm xăm hình.

Mở rộng điều tra, nhóm này khai đã mua ma túy từ NAT (trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), là nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của NAT, thu giữ 6 gói ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự hai người của tiệm xăm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ NAT về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, một người bị xử phạt hành chính...

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.