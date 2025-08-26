Bệnh dịch tả lợn đang hoành hành, xuất hiện thêm cúm A H5N1 26/08/2025 15:15

Ngày 26-8, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết chính quyền đã ra quyết định tiêu hủy một đàn vịt 800 con nhiễm virus cúm A H5N1.

“Đây là loại virus có nguy cơ lây sang người nên quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Ổ bệnh cũng được khoanh vùng, xử lý triệt để”, ông Trung nói.

Tiêu hủy số gia cầm nhiễm cúm A H5N1 tại xã Sơn Tịnh.

Theo xác minh, đàn vịt nhiễm cúm A H5N1 là của hộ ông LNP (trú thôn Hà Nhai Bắc, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Chủ đàn vịt đã báo cơ quan thú y sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở vật nuôi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm I (Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II), kết quả mẫu dương tính với virus cúm A H5N1.

Ông Trung cho hay, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Sơn Tịnh huy động lực lượng, hoàn tất các bước tiêu hủy theo đúng quy định hiện hành. Khu vực phát hiện dịch cũng được khoanh vùng, rải vôi bột và phun hóa chất tiêu độc nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Hiện xã chưa ghi nhận thêm ổ bệnh mới nào.

Ông Đỗ Văn Chung, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ngoài tiêu hủy đàn vịt nhiễm bệnh, cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai tiêm phòng bao vây, kiểm soát nguy cơ phát tán mầm bệnh ra diện rộng.

Đáng chú ý, trước đó, vào đầu tháng 7-2025, xã Sơn Tịnh từng bùng phát ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Gần 4.000 con lợn với khối lượng lên đến khoảng 245 tấn đã phải tiêu hủy. Đến nay, địa phương này vẫn được xếp vào nhóm 5 điểm nóng dịch bệnh gia súc, gia cầm phức tạp nhất tỉnh Quảng Ngãi.