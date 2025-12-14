Nhóm trộm chó bị khởi tố 14/12/2025 11:59

(PLO)- Kiểm tra căn nhà thuê ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa, công an phát hiện 11 con chó cùng nhiều dụng cụ như kìm cộng lực, thòng lọng dùng để bắt trộm chó.

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thị Thanh Lài (67 tuổi), Nguyễn Phước Thông (35 tuổi, cùng ngụ phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Thái (36 tuổi, ngụ xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm nghi can bị khởi tố vì hành vi trộm chó. Ảnh: BA

Cùng khởi tố về tội trên nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Thành Tâm (67 tuổi, ngụ chung cư Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 35 ngày 26-11, Công an phường Bảo An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra một căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu, phường Bảo An, do Đỗ Thị Thanh Lài thuê sử dụng.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện Đỗ Thị Thanh Lài, Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Phước Thông, Trần Văn Thái đang tàng trữ chó, thu giữ một bao tải bên trong có sáu con chó; một lồng sắt chứa năm con chó cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để trộm cắp chó như kìm cộng lực, thòng lọng cùng các tang vật liên quan.

Làm việc với công an, Trần Văn Thái và Nguyễn Phước Thông khai trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp chó, sau đó mang về bán cho Đỗ Thị Thanh Lài và Nguyễn Thành Tâm với giá từ 20.000 – 40.000 đồng/kg.