Người dân ghi hình xe trộn bê tông đi vào đường cấm rồi gửi CSGT 09/12/2025 18:36

(PLO)- Xe trộn bê tông trên 2,5 tấn đi vào đường cấm ở phường Tây Nha Trang bị người dân quay video gửi công an giao thông.

Ngày 9-12, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã lập biên bản xử phạt ông DĐQ (48 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang) về hành vi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Theo đó, ngày 12-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được hình ảnh kèm video do người dân cung cấp, phản ánh xe trộn bê tông biển số tỉnh Khánh Hòa có tải trọng trên 2,5 tấn đi vào hẻm số 10 đường Cầu Dứa - Phú Nông, phường Tây Nha Trang.

Video ghi lại cảnh xe trộn bê tông đi vào đường cấm ở phường Tây Nha Trang.

Đây là đường có biển cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn đi vào, gây mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Vào cuộc xác minh, ngày 8-12, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã mời ông Q đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Q thừa nhận là người trực tiếp lái chiếc xe trộn bê tông đi vào đường có biển cấm như trên. Cán bộ Đội CSGT đường bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q về hành vi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Với hành vi này, ông Đ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở mức 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.