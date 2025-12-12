Công an Khánh Hòa ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết 12/12/2025 09:49

(PLO)- Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 16-3-2026, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sáng 12-12, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công an tỉnh Khánh Hòa làm lễ xuất quân trấn áp tội phạm dịp Tết. Ảnh: A.NHẤT

Theo đó, từ ngày 15-12-2025 đến ngày 16-3-2026, toàn lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan an ninh, trật tự, không để hình thành điểm nóng.

Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội phạm ma túy; tội phạm cờ bạc; sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Khối Cảnh sát điều tra tội phạm tại buổi phát động. Ảnh: A. NHẤT

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, bắn súng phát lệnh triển khai đợt cao điểm. Ảnh: A. NHẤT

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đợt cao điểm, tạo thế chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, địa phương, các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của người dân.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: A. NHẤT

Tại buổi ra quân, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động.

Đặc biệt, đầu năm 2026 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước như Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Khối cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an. Ảnh: A. NHẤT

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lực lượng công an triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, thực hiện hiệu quả, thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Điều này sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đầu năm 2026.