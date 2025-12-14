CSGT xử phạt dàn xe phân khối lớn có nhiều vi phạm khi từ Cần Thơ đi TP.HCM 14/12/2025 18:00

(PLO)- Nhóm người điều khiển xe phân khối lớn từ Cần Thơ về TP.HCM có nhiều vi phạm về tốc độ, làn đường và quy định về biển số bị CSGT tỉnh Đồng Tháp lập biên bản xử phạt.

Ngày 14-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản xử phạt 16 người điều khiển xe phân khối lớn vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, rạng sáng cùng ngày, qua hệ thống camera giám sát và công tác tuần tra, CSGT phát hiện một nhóm mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

CSGT chặn dàn xe phân khối lớn có nhiều vi phạm luật giao thông.

Các phương tiện xe phân khối lớn được đưa về trụ sở để lực lượng chức năng xử lý.

Khoảng 4 giờ, khi đoàn xe di chuyển đến khu vực gần Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng CSGT tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy các trường hợp bị xử lý chủ yếu vi phạm các lỗi như: Gắn biển số không đúng quy cách, biển số bị che khuất hoặc sử dụng vật liệu khác sơn dán lên chữ và số; không có giấy phép lái xe; chạy quá tốc độ cho phép và đi không đúng làn đường.

Những người vi phạm trình bày trước đó điều khiển xe từ TP.HCM đến TP Cần Thơ để tham dự một sự kiện mô tô và đang trên đường trở về.

Lực lượng CSGT đưa người vi phạm và phương tiện về làm việc.

Biển số xe bị dán đè che mất số.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm nói trên từ 5 đồng đến 20 triệu đồng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã giải thích cụ thể hành vi vi phạm, mức xử phạt và hướng xử lý theo quy định.

Đồng thời, các trường hợp vi phạm được yêu cầu khắc phục ngay những lỗi liên quan đến biển số xe. Riêng các phương tiện vi phạm về giấy phép lái xe hoặc nồng độ cồn đã bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.