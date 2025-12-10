Đồng cỏ bàng đẹp như tranh ở vùng Đồng Tháp Mười vào mùa thu hoạch 10/12/2025 15:30

(PLO)- Bước vào mùa gặt, cánh đồng cỏ bàng xanh mướt, đẹp như tranh ở xã Hưng Thạnh, Đồng Tháp thu hút các nhiếp ảnh gia về nét thanh bình của vùng quê miền Tây.

Giữa mùa gặt, cánh đồng cỏ bàng xanh mướt ở xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia. Cả cánh đồng trải dài như tấm thảm xanh mềm, góc nhỏ nào cũng thu hút và có thể tạo ra các khung hình đẹp.

Thời gian này, các nhiếp ảnh gia tìm đến đây không chỉ để ghi lại vẻ đẹp nguyên sơ của vùng quê miền Tây mà còn để dõi theo nhịp lao động bền bỉ của người dân trên những thửa đất đặc trưng vùng Đồng Tháp Mười.

Nhiếp ảnh gia Duy Bình (Đồng Tháp) cho biết: "Tôi cùng hai người bạn rủ nhau đến cánh đồng cỏ bàng chụp ảnh cảnh người đang thu hoạch vào buổi sáng sớm, vì lúc này ánh sáng rất đẹp. Hình ảnh những đám cỏ xanh mướt, vùng nước phèn có màu vàng cam, tạo nên những bức ảnh có màu sắc rất sinh động"

Từ tờ mờ sáng, người dân đã ra đồng. Tay cầm lưỡi liềm, họ lom khom và thoăn thoắt cắt từng khóm cỏ rồi giũ xuống đất. Mỗi ngày, một người có thể cắt đến 300 bó, mỗi bó nặng khoảng 2 – 3 kg.

Cánh đồng cỏ bàng vào buổi nắng sớm

Cỏ bàng thường mọc tự nhiên nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, nay được trồng tập trung tại các xã Tân Hòa Thành, Hưng Thạnh và Phú Mỹ (huyện Tân Phước, Tiền Giang cũ).

Sáng sớm người dân xã Hưng Thạnh đã ra đồng thu hoạch cỏ bàng

Theo người dân ở khu vực huyện Tân Phước (Tiền Giang cũ), trước đây diện tích ở khu vực này trồng rất nhiều, có thời điểm lên đến 100 ha, nhưng sau này đã giảm do chuyển đổi cây trồng và việc người dân không còn mặn mà như trước.

Dù vậy, những nơi còn duy trì nghề vẫn giữ được sắc màu đặc trưng của một vùng đất quen với phèn và nước.

" Làm nghề này cũng vất vả nhưng dần cũng quen, phải dậy sớm ra đồng. Người dân ở đây trồng cỏ bàng hàng chục năm đem lại nhiều lợi ích kinh tế, tạo việc làm cho nhiều người lao động, nhất là lao động nữ ở đây" , anh Nguyễn Thành Danh ( xã Hưng Thạnh) nói

Thân cỏ bàng cao khoảng 1 – 1,5 m, đường kính 8 – 10 mm, cứng và rỗng dạng ống. Cỏ dễ trồng, gần như không sâu bệnh, nửa năm là có thể thu hoạch.

Đặc biệt, sau mỗi lần cắt, gốc vẫn tiếp tục nảy lứa mới, không cần trồng lại.

Những đám cỏ xanh mướt đang được thu hoạch dưới bàn tay của người dân.

Những cây bàng dài được người dân chất hàng dài nằm trên đồng ruộng.

Sau khi cỏ bàng được cắt xong, sẽ được chất thành đống, vận chuyển ra đường lớn. Bàng tươi nếu chưa kịp bán hoặc gặp trời mưa sẽ được phơi trên sào để giữ chất lượng.

Hiện giá cỏ bàng ổn định ở mức 15.000 – 20.000 đồng một bó.

Cỏ bàng được cột lại chất thành đống, chờ thương lái đến thu mua vận chuyển tiêu thụ.

Sau khi thu mua, thương lái đưa cỏ về các cơ sở để ép, phơi khô và ép lại, tạo nguyên liệu cho nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ như đệm, nón, giỏ xách.

Đặc biệt, những cọng có đường kính nhỏ 4 – 6 mm còn được tận dụng làm ống hút thân thiện môi trường – một hướng đi mới giúp cây cỏ bàng tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.

Các sản phẩm được làm từ cỏ bàng đạt chuẩn OCOP, được nhiều người trong nước ưa chuộng và xuất khẩu.

Từ thửa đồng Hưng Thạnh đến những sản phẩm tinh tế trong tay người thợ, hành trình của cây cỏ bàng vẫn lặng lẽ nhưng đầy sức sống, gợi nhắc vẻ đẹp bình yên của miền Tây sông nước.