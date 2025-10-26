Đồng Tháp tăng cường kiểm soát, tai nạn giao thông được kéo giảm 26/10/2025 08:04

(PLO)- Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông ở Đồng Tháp trong 9 tháng đầu năm 2025 được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí.

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông tại Đồng Tháp ngày càng tăng. Trước áp lực đó, Công an tỉnh Đồng Tháp, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chủ động, quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để giữ vững an toàn giao thông, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an tâm.

Giảm tai nạn cả 3 tiêu chí, không có vụ nghiêm trọng

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng đầu năm 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định. Tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2024. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và không có tai nạn đường thủy.

Đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cùng sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng CSGT các cấp. Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án trọng tâm về công tác bảo đảm an toàn giao thông, bám sát đặc thù từng tuyến, từng địa bàn.

Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Các lỗi vi phạm được tập trung xử lý gồm: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, đi sai phần đường, làn đường... là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Trong đó, các chuyên đề kiểm tra người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, ma túy được thực hiện thường xuyên, kiên quyết theo tinh thần: “Thượng tôn pháp luật – không vùng cấm – không ngoại lệ.”

Hơn 85.000 trường hợp vi phạm bị xử lý Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hơn 26.000 ca tuần tra, kiểm soát, với gần 95.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và xử lý hơn 85.000 trường hợp vi phạm giao thông, thu nộp ngân sách gần 175 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực đường thủy nội địa, CSGT tăng cường kiểm tra bến đò, phương tiện chở khách, kiên quyết xử lý tình trạng chở quá số người, không trang bị áo phao, chở hàng vượt mớn nước an toàn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Quyết liệt trong các đợt cao điểm

Công an Đồng Tháp đã mở nhiều cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với các dịp lễ lớn như Ngày truyền thống Công an nhân dân 19-8, Lễ Quốc khánh 2-9, Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường và cao điểm sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhờ huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tình hình giao thông ở nhiều “điểm nóng” trước đây đã chuyển biến rõ rệt. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, nẹt pô, lạng lách, đua xe trái phép được phát hiện và xử lý kịp thời. Vi phạm giảm mạnh, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân được nâng lên.

Nhiều người dân cho biết, các tuyến đường giờ đây an toàn, trật tự hơn, đặc biệt là ban đêm và dịp lễ, Tết. Việc xử lý nghiêm người vi phạm nồng độ cồn cũng góp phần hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia – không lái xe” trong cộng đồng.

Tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ để kiểm soát tốt hơn

Tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2025, Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, cùng các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Đại tá Trần Văn Tròn nhấn mạnh, lực lượng CSGT cần đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và sử dụng hệ thống camera giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm hiệu quả hơn.

Camera giám sát giao thông bố trí ngay nút giao vào Khu công nghiệp Tân Hương

Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: CACC

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đặc biệt trong các dịp cao điểm cuối năm, đảm bảo người dân đi lại an toàn, thông suốt và văn minh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và sự đồng thuận của người dân, Đồng Tháp tiếp tục khẳng định quyết tâm giữ vững trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thân thiện trên quê hương Đất Sen Hồng.