1 phụ nữ ở Đắk Lắk vi phạm giao thông 7 lần trong 7 ngày 25/10/2025 05:00

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk bị phạt 4,9 triệu đồng vì vi phạm giao thông bảy lần trong bảy ngày cùng lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định.

Ngày 24-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cjo hay sau gần một tháng hoạt động, hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 25, quốc lộ 29 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk ghi lại nhiều hình ảnh người tham gia giao thông vi phạm.

Camera ghi lại hình ảnh điều khiển xe chạy không đúng làn đường quy định tại ngã tư quốc lộ 25 và quốc lộ 19 C. Ảnh: H.S

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, trước khi hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 25 và quốc lộ 29 đi vào hoạt động, đơn vị đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin.

Tuy nhiên, thời gian qua, hệ thống camera ghi lại hình ảnh rất nhiều người vi phạm giao thông trên quốc lộ 25, quốc lộ 29. Thậm chí, có nhiều trường hợp vi vi phạm nhiều lần trong một thời gian rất ngắn.

Chẳng hạn, chỉ trong vòng bảy ngày, từ ngày 2 đến 8-10, chị TTKN (28 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đã vi phạm bảy lần cùng lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định, khi đi qua ngã tư quốc lộ 25 và quốc lộ 19 C. Tổng mức phạt đối với chị N là 4,9 triệu đồng.

Tương tự, trong hai ngày 4 và 5-10, ông NVC (55 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa) liên tiếp bốn lần vi phạm với lỗi điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định khi đi qua ngã tư quốc lộ 25 và quốc lộ 19 C. Tổng mức phạt đối với ông C là 2,8 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều người có thói quen sai lầm là khi gần đến đoạn đường muốn rẽ ở các ngã ba, ngã tư thì chạy xe hẳn sang làn ngược chiều, dù chưa đến đoạn đường được phép rẽ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng việc chạy xe như vậy là vi phạm. Mặt khác, việc tự ý rẽ sang làn đường ngược chiều rất nguy hiểm, dễ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông với các xe đang đi đúng chiều đường phía đối diện.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần tìm hiểu, trang bị kiến thức để điều khiển xe đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác khi tham gia giao thông.