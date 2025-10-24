Đồng Tháp: Thi đua phải thành động lực cho sự phát triển 24/10/2025 13:11

Ngày 24-10, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025–2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh – nhấn mạnh, Đại hội diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, hướng đến chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp trong việc đưa phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh và bền vững.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Trong 5 năm qua (2020–2025), Đồng Tháp đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tiêu biểu là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Tỉnh hiện có 100% xã đạt chuẩn, hơn 52,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 19,08% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Toàn tỉnh đã thực hiện 186 mô hình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm cho người dân, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,81%. 100% hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, góp phần cải thiện thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” được triển khai sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần giúp tỉnh thực hiện thành công “mục tiêu kép” – vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được Đồng Tháp triển khai sớm hơn kế hoạch, hoàn thành việc xây mới và sửa chữa 2.767 căn nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Hàng chục nghìn ngày công lao động được huy động từ cán bộ, đoàn thể và nhân dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đặc trưng của người Đồng Tháp.

Thực hiện phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, tỉnh Đồng Tháp thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, đảm bảo công trình thi công đúng kế hoạch, an toàn và chất lượng

Trong phong trào “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, Đồng Tháp có ba dự án trọng điểm đi qua địa bàn gồm Trung Lương – Mỹ Thuận, An Hữu – Cao Lãnh và Mỹ An – Cao Lãnh. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc tiến độ, đảm bảo công trình thi công đúng kế hoạch, an toàn và chất lượng.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng thành tích. Chủ tịch nước đã tặng 212 Huân chương Lao động các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 68 Cờ thi đua, 1.151 Bằng khen và 3 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các tập thể, cá nhân của tỉnh. Cấp tỉnh cũng đã trao hàng chục nghìn Bằng khen, Cờ thi đua và danh hiệu Lao động xuất sắc, góp phần động viên tinh thần thi đua sáng tạo trong toàn xã hội.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025–2030 với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá – xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030 đã đề ra.

Ông nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước cần được tổ chức sâu rộng, thực chất, hướng vào các lĩnh vực then chốt như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại, cải cách hành chính, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng – an ninh. “Thi đua phải là động lực để biến mục tiêu thành hiện thực, đưa Đồng Tháp trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam” – ông Trần Trí Quang khẳng định.