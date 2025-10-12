Đồng Tháp: Công an cùng người dân ngăn khai thác cát, sỏi lậu 12/10/2025 08:00

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp tăng cường tổng kiểm soát phương tiện khai thác cát sỏi trên đường thủy, phối hợp cùng người dân quyết tâm ngăn chặn sạt lở và bảo vệ tài nguyên.

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác trái phép cát trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn biến phức tạp, gây sạt lở, ảnh hưởng đời sống người dân và thất thoát tài nguyên.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện gắn thiết bị bơm hút và vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần chấn chỉnh hoạt động khai thác, đảm bảo an ninh trật tự.

Ba giai đoạn tổng kiểm soát toàn diện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Phòng CSGT Công an Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch tổng kiểm soát từ ngày 21-5 đến 14-11-2025, chia thành ba giai đoạn.

Công an tỉnh Đồng Tháp ra quân triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát các phương tiện có gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển cát, sỏi trên đường thủy.

Qua 2 giai đoạn đầu, Công an đã phối hợp xử lý 2.638 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến vận chuyển, khai thác trái phép cát.

Giai đoạn 1: Rà soát tình hình, xác định tuyến sông trọng điểm cần kiểm soát.

Giai đoạn 2 và 3: Tổng kiểm soát toàn diện phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát, sỏi và phương tiện vận chuyển trên các tuyến sông, tập trung vào việc đăng ký, đăng kiểm, kiểm tra nguồn gốc khoáng sản và ngăn chặn hành vi vi phạm.

Qua hai giai đoạn đầu, lực lượng chức năng vận động tháo dỡ thiết bị vi phạm trên 255 phương tiện, xử lý và buộc tháo gỡ 58 trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời phối hợp xử lý 2.638 trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Công an và người dân cùng siết chặt vòng vây ngăn “cát tặc”

Cùng với xử lý vi phạm, Công an Đồng Tháp chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Lực lượng đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 9.000 lượt thuyền trưởng, chủ phương tiện về Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Khoáng sản và nội dung kế hoạch tổng kiểm soát.

Lực lượng Công an tuyên truyền, vận động tháo dỡ các thiết bị bơm, hút cát trên phương tiện. Ảnh: CACC

Qua vận động, nhiều chủ phương tiện tự nguyện tháo dỡ thiết bị bơm hút cát trái phép, cam kết chấp hành đúng quy định. Người dân ven sông bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, bởi họ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nạn sạt lở do khai thác cát trái phép gây ra.

Quyết tâm không để tái diễn

Công tác phòng chống khai thác cát trái phép gặp nhiều khó khăn do hệ thống sông ngòi chằng chịt, địa bàn rộng, đối tượng vi phạm thường hoạt động ban đêm, sử dụng phương tiện nhỏ gọn, dễ tháo lắp để đối phó. Lợi nhuận lớn từ khai thác trái phép khiến nhiều đối tượng bất chấp chế tài, sẵn sàng tái phạm.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng cường tổng kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như sử dụng phương tiện hoán cải, chở quá tải, không đăng ký – đăng kiểm, vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện nay, lực lượng CSGT Công an tỉnh đang triển khai giai đoạn 3 của kế hoạch tổng kiểm soát, với mục tiêu xử lý triệt để các hành vi vi phạm, duy trì trật tự an toàn giao thông và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Các hành vi vi phạm như phương tiện không đăng kiểm, lắp đặt thiết bị bơm hút trái phép, vận chuyển cát sỏi không rõ nguồn gốc sẽ được kiểm tra và xử lý nghiêm.

Việc triển khai đồng bộ kế hoạch này không chỉ giúp ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép, mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên, phòng ngừa sạt lở, ổn định đời sống người dân ven sông.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp giữa các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân, Đồng Tháp đặt quyết tâm chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và an toàn cho vùng sông nước.