Đồng Tháp đặt ra nhiều mục tiêu phấn đấu, trong đó có tăng thu nhập bình quân đầu người 01/10/2025 18:05

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I xác định mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 – 120 triệu đồng

Chiều 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn mới

Đại hội khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống Nhân dân nâng lên, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng ĐBSCL. Đến năm 2045, trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Nghị quyết đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 9%/năm đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 115 – 120 triệu đồng; 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Đại hội cũng thống nhất 5 khâu đột phá chiến lược: phát triển hạ tầng giao thông hiện đại; phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến; phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Đại hội đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp mới đã khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới của Đồng Tháp. Đại hội kêu gọi toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân Đồng Tháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, tạo nên những giá trị mới đưa đưa Đồng Tháp bứt phá, phát triển mạnh mẽ.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp phát biểu bế mạc Đại hội

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt “Toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững”, Đại hội đã đề ra 5 đột phá chiến lược cùng nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhằm phát triển kinh tế nhanh, hợp lý, bền vững; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Phong chúc mừng và bày tỏ tin tưởng tập thể Ban Chấp hành sẽ lãnh đạo Đồng Tháp nhanh chóng đạt nhiều thành tựu mới; đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Đồng Tháp phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sức mạnh tổng hợp để đưa Đồng Tháp phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.