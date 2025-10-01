Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm để Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững 01/10/2025 15:00

Ngày 1-10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, chúc mừng những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, động lực to lớn để tỉnh Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030

Bên cạnh thành tựu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế: 6 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt; chưa khai thác hiệu quả tiềm năng kết nối vùng; cải cách hành chính có lúc, có nơi còn chậm; chất lượng giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao; Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa đồng bộ; du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Một bộ phận cán bộ còn biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh việc khó, công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để rút ra bài học kinh nghiệm, xác định rõ giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, Đồng Tháp cần bám sát mục tiêu phát triển, chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, lấy sự đồng thuận và sáng tạo của Nhân dân làm sức mạnh vượt khó, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo.

Vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; chuẩn bị tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; chú trọng hạ tầng giao thông, logistics; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hiện đại, phát triển công nghiệp bền vững, thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với thương hiệu Đồng Tháp.

Phát triển văn hóa, con người và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách cho người có công, nhóm yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội.

Tăng cường quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế, đặc biệt là đối ngoại biên giới, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I là dấu mốc khởi đầu của một hành trình mới, với sứ mệnh và tầm nhìn mới. Thành công của nhiệm kỳ mới phụ thuộc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo của chính quyền và sự đồng thuận, tham gia tích cực của Nhân dân”.

Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.