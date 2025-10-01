Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp 01/10/2025 11:32

(PLO)- Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 1-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị

Ông Tâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp; ông Phong sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I. Quyết định điều động nêu trên sẽ được công bố và trao tại cơ quan đơn vị mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Ông Tâm cũng đã công bố quyết định điều động, phân công chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Ngô Chí Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long, thôi chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.