Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Ngày 1-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự.
Ông Tâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp; ông Phong sẽ tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành nội dung của Đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I. Quyết định điều động nêu trên sẽ được công bố và trao tại cơ quan đơn vị mới.
Ông Tâm cũng đã công bố quyết định điều động, phân công chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Ngô Chí Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long, thôi chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Ngô Chí Cường sinh ngày 11-9-1967, quê phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn, Cử nhân Kinh tế chính trị; Cử nhân Hành chính học. Trình độ chính trị cao cấp.
Quá trình công tác:
Từ 5/1985 - 8/1992: Ông Ngô Chí Cường là cán bộ, chuyên viên nghiên cứu Văn phòng UBND thị xã Trà Vinh, tỉnh Cửu Long
Từ 9/1992 - 12/1994: Ông Ngô Chí Cường là Chuyên viên Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Trà Vinh
Từ 1/1995 – 8/1999: Ông Ngô Chí Cường làm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh
Từ 9/1999 – 4/2005: Ông Ngô Chí Cường Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh
Từ 5/2005 - 10/2005: Ông Ngô Chí Cường làm Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh
Từ 11/2005 - 12/2010: Ông Ngô Chí Cường là Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh
Từ 1/2011 - 4/2012: Ông Ngô Chí Cường là Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Trà Vinh
Từ 5/2012 - 5/2014: Ông Ngô Chí Cường là Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Từ 6/2014 - 10/2020: Ông Ngô Chí Cường giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Trà Vinh
Từ 10/2020: Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa XI, ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025
Từ 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Ngô Chí Cường được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Từ 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông Ngô Chí Cường trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Từ 6/2025: Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 khi sáp nhập ba tỉnh Vĩnh long, Trà Vinh và Bến Tre.
Từ 10/2025: Ông Ngô Chí Cường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp