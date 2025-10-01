Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Ngày 1-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị.
Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 53 người:
Danh sách 53 người của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030
1. Ông Ngô Chí Cường: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ
2. Bà Nguyễn Hải Trâm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh
3. Bà Châu Thị Mỹ Phương: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
4. Ông Trần Trí Quang: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
5. Ông Phan Văn Thắng: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
6. Ông Nguyễn Văn Mười: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
7. Ông Phan Văn Hợp: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
8. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
9. Ông Phan Văn Thương: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ
10. Ông Đinh Văn Dũng: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
11. Ông Phạm Văn Chuẩn: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
12. Ông Trần Thanh Nguyên: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
13. Ông Trần Văn Dũng: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
14. Ông Lâm Phước Nguyên: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh
15. Ông Phạm Văn Thanh: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
16. Ông Phan Phùng Phú: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Phước Tây
17. Bà Phạm Thị Mai Tiên: Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
18. Bà Nguyễn Thị Lan: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ
19. Ông Đoàn Văn Phương: Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ
20. Ông Nguyễn Phước Dũng: Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
21. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
22. Bà Thái Ngọc Bảo Trâm: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
23. Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
24. Bà Tạ Minh Tâm: Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị tỉnh Đồng Tháp
25. Ông Huỳnh Minh Tuấn: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
26. Ông Nguyễn Thành Diệu: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
27. Ông Nguyễn Văn Vũ Minh: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ
28. Bà Nguyễn Kim Tuyến: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính
29. Bà Nguyễn Thị Uyên Trang: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
30. Ông Nguyễn Thế Hồng Trung: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng
31. Ông Lê Hà Luân: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường
32. Ông Lê Quang Trí: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
33. Ông Nguyễn Văn Dương: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế
34. Ông Phạm Văn An: Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh
35. Bà Võ Thị Hoài Ngọc: Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh
36. Ông Nguyễn Thanh Hoà: Tỉnh uỷ viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
37. Ông Huỳnh Xuân Long: Tỉnh uỷ viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
38. Bà Huỳnh Thị Hoài Thu: Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh
39. Ông Phạm Việt Kiên: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Quí
40. Ông Lý Văn Giàu: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tam Nông
41. Ông Huỳnh Minh Thức: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hoà Long
42. Ông Nguyễn Phước Thiện: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sa Đéc
43. Ông Nguyễn Minh Ngọc: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Hồng
44. Ông Cao Thanh Xuân: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Bình
45. Ông Nguyễn Hùng Tráng: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cao Lãnh
46. Bà Trần Thị Quý: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Mỹ Trà
47. Ông Nguyễn Kiên Cường: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trung An
48. Ông Ngô Huỳnh Quang Thái: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Tho
49. Ông Bùi Thái Sơn: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Đông
50. Ông Nguyễn Hữu Lợi: Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Gò Công
51. Ông Nguyễn Việt Thắng: Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
52. Ông Kiều Hoài Phong: Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
53. Ông Lê Quang Khôi: Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ