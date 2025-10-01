Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp 01/10/2025 11:51

(PLO)- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người, Ban thường vụ có 16 người

Ngày 1-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030



Theo đó, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 53 người:

Ông Ngô Chí Cường, Tân Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

