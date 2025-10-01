Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp 01/10/2025 09:52

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tham dự Đại hội còn có bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc Hội; ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Huỳnh Thành Đạt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương...

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tỉnh.

Đại hội đánh dấu chặng đường phát triển mới của tỉnh Đồng Tháp mới với khát vọng phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước.

Đồng Tháp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, ủng hộ, hướng dẫn sâu sát, thường xuyên, kịp thời để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vượt qua khó khăn, thách thức cùng cả nước vững bước đi lên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc

Ông Lê Quốc Phong khẳng định: Trong suốt thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội được triển khai bài bản, đúng nguyên tắc, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân.

Văn kiện trình Đại hội đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương, ý kiến góp ý tâm huyết từ các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo.

Đại hội lần này sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố các quyết định của Trung ương về nhân sự cấp ủy tỉnh khóa I, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc Đại hội

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp đã nỗ lực vượt khó, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng cao; quốc phòng – an ninh giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện toàn diện, hiệu quả.

“Những thành quả đó là tiền đề quan trọng để Đồng Tháp bước vào chặng đường phát triển mới, với mô hình, không gian và động lực mới, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ông Phong kêu gọi các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện. “Thành công của Đại hội sẽ mở ra vận hội mới, quyết định con đường phát triển của Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh” – Bí thư Lê Quốc Phong phát biểu.