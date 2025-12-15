TP.HCM chỉ ra 2 'thủ phạm' chính gây ô nhiễm không khí 15/12/2025 21:56

(PLO)- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết ô nhiễm không khí ở TP.HCM đến từ hai nguồn là hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp.

Chiều 15-12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng đã trao đổi xoay quanh các giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Theo ông Thắng, TP.HCM có đề án giảm ô nhiễm môi trường đến năm 2030 và định hướng dài hơi đến năm 2045, trong đó xác định ô nhiễm không khí là một trong những ô nhiễm đáng báo động, cần tập trung cắt giảm. Cũng theo kế hoạch đến năm 2030, TP.HCM xác định hai nhóm vấn đề quan trọng cần tập trung.

Ông Thắng cho biết đã xác định nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở TP.HCM đến từ hai nguồn lớn là các hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng trao đổi về các giải pháp nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Về hoạt động giao thông, tính đến tháng 11, TP.HCM có trên 12 triệu phương tiện giao thông, kể cả ô tô và mô tô. TP.HCM đưa ra bốn đề án để định hướng và giảm thiểu nguồn ô nhiễm này.

Theo đó, TP khuyến khích xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực lõi đô thị, nhằm từng bước kéo giảm ô nhiễm không khí tại các khu vực trung tâm.

TP cũng tập trung cho đề án đường sắt đô thị, bởi đây là một trong những phương tiện phục vụ người dân thành phố rất thuận tiện. Theo đó, TP.HCM tập trung sáu tuyến metro cơ bản để chuyển đổi, nhằm tạo bước chuyển rõ rệt trong việc thay đổi thói quen đi lại của người dân, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Thông tin thêm về giải pháp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cho biết trên địa bàn có 71% số lượng xe taxi đang sử dụng động cơ điện thay vì trước đây dùng xăng, dầu. Đây là một trong những giải pháp được ngành nông nghiệp - môi trường và ngành giao thông vận tải đưa ra và có kiểm soát.

Cạnh đó, TP có đề án để giảm thiểu các phương tiện gây ô nhiễm trong vùng lõi giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Cuối cùng là nhóm giải pháp về chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông. Cả bốn đề án đã được ban hành và đang triển khai đồng bộ.

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp, hiện TP có trên 23.000 cơ sở sản xuất có liên quan đến việc gây ra ô nhiễm. Chính quyền đang tập trung xử lý với trên 2.200 cơ sở có phát khí thải gây ô nhiễm không khí.

“Với năm nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là TP.HCM phải kéo giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm không khí trong các nguồn ô nhiễm” - ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP cùng các ngành chức năng nghiên cứu mở rộng hệ thống quan trắc không khí sang các địa phương lân cận, nhằm phục vụ công tác khuyến cáo, quản lý để có sự quản lý về ô nhiễm môi trường đồng bộ, hiện đại.