Mức án VKS đề nghị với 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 16/12/2025 18:23

(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị mức án với 2 cựu phó chánh án và 26 bị cáo khác trong vụ đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao Đà Nẵng (cũ).

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam