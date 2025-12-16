Video Tin Tức

Mức án VKS đề nghị với 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

(PLO)- Đại diện VKS đã đề nghị mức án với 2 cựu phó chánh án và 26 bị cáo khác trong vụ đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao Đà Nẵng (cũ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Mức án VKS đề nghị với 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Chiều 16-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 18 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ). Đại diện VKS đã đưa ra mức đề nghị xử phạt với 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng 26 bị cáo khác.

BÙI TRANG - ĐÀ GIANG - LÊ THÀNH
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#mức án #phó chánh án #Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm