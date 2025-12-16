Mức án VKS đề nghị với 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Chiều 16-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 18 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ liên quan đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ). Đại diện VKS đã đưa ra mức đề nghị xử phạt với 2 cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng 26 bị cáo khác.
