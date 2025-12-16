Thời sự sáng 16-12: Xuất hiện nhiều chi tiết bất ngờ về 2 thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại Úc 16/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 16-12: Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong tháng 1 đến tháng 2-2026; Cục Cảnh sát hình sự thông tin về Dự án Nuôi Em; Xuất hiện nhiều chi tiết bất ngờ về 2 thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại Úc...

Thời sự sáng 16-12: Xuất hiện nhiều chi tiết bất ngờ về 2 thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại Úc

Trong khi Naveed Akram (24 tuổi) và bố ruột Sajid Akram (50 tuổi) xả đạn vào đám đông dự sự kiện của người Do Thái ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Úc, vào chiều tối 14-12 (giờ địa phương), một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã âm thầm áp sát, nấp sau một thân cây nhỏ, bắn hạ một trong hai tay súng, góp phần chấm dứt thảm kịch.

Theo các điều tra viên thuộc Nhóm Chống khủng bố Liên hợp (JCTT), gồm đại diện các cơ quan cấp bang và liên bang của Úc, 2 nghi phạm được cho là đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hai lá cờ của tổ chức này được tìm thấy trong xe của nghi phạm tại hiện trường.