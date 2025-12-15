Công an TP Hà Nội phối hợp đưa Lê Khắc Ngọ về Việt Nam an toàn 15/12/2025 18:36

(PLO)- Theo đại diện Công an TP. Hà Nội, ngày 13-12 tổ công tác của Công an TP Hà Nội và Cục C01 đã đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ về Việt Nam an toàn.

Ngày 15-12, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP. Hà Nội đã thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.

Đại diện Công an TP. Hà Nội, cho biết, tháng 9-2025 cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và tạm giam tại cơ sở giam giữ của Philippines.

Ngày 13-12 tổ công tác của Công an TP. Hà Nội và Cục C01 đã đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn.

Hình ảnh Mr Hunter từng chia sẻ các "bí kíp" đầu tư. Ảnh: FBNV.

“Hiện nay chúng tôi đang tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Khắc Ngọ, và các đối tượng khác trong đường dây này”- đại diện Công an TP. Hà Nội nói.

Lê Khắc Ngọ (còn được biết đến với tên gọi Mr Hunter) là đồng phạm trong vụ án lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trên.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, đề nghị Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng khoan hồng.

Hiện, lực lượng chức năng đã phong tỏa khối tài sản khổng lồ hơn 5.200 tỉ đồng liên quan đến vụ án.