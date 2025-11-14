Sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Mr Hunter - Lê Khắc Ngọ về nước 14/11/2025 17:00

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Mr Hunter về nước.

Ngày 11-4, Tại họp báo ra mắt phim Tường lửa Tràng An Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu.

Thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) mới ký kết cách đây không lâu, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines để bắt giữ Mr Hunter - Lê Khắc Ngọ đang ẩn nấp ở Philippines.

Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã bị Công an Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ, cùng một số đồng phạm.

Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Mr Hunter về nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, vụ án này là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá "trọn vẹn" một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng.

Các nước đều đánh giá cao chiến công này khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn.

Công an Hà Nội cho biết từ năm 2021, Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia.

"Thế giới khen ngợi công an Việt Nam đã bắt được ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Việt Nam… Chúng tôi đã trực tiếp sang Thái Lan đặt vấn đề dẫn độ, bạn cũng hỏi kinh nghiệm tại sao Việt Nam phá được vụ án và thu hồi được tài sản lớn đến thế.

Ở các nước trên thế giới đều có thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn cầu, nhưng để điều tra, khám phá, bắt giữ bằng được thì các nước cũng gặp nhiều khó khăn" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Mr Pips Phó Đức Nam.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức TikToker Mr Pips) cầm đầu.

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, không tố giác tội phạm do Công an TP Hà Nội triệt phá tháng 10-2024.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố đã phát hiện 1.787 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm 35% tổng số vụ phạm pháp hình sự, gây thiệt hại hơn 925 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, nổi bật như, phối hợp điều tra, khám phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư ngoại hối, chứng khoán, vàng do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Bắt, khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.300 tỷ đồng.

Phối hợp điều tra, triệt phá ổ nhóm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.000 nạn nhân, dụ dỗ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng tiền kỹ thuật số MPX, bắt, khởi tố 11 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng hơn 500 tỷ đồng.