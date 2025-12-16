Diễn viên Liên Bỉnh Phát: ‘Sức nặng của bức ảnh chính là sự chân thật của khoảnh khắc’

Với vai trò Đại sứ cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ kỳ vọng rằng sân chơi năm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc quy tụ nhiều tác phẩm đẹp, mà còn trở thành cầu nối cảm xúc giữa người dân và thành phố.
Nam diễn viên bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thành phố, khơi dậy tinh thần sáng tạo, lạc quan trong mỗi người trẻ. Anh tin rằng sức hưởng ứng của cộng đồng sẽ tạo nên một hiệu ứng tích cực - dù vô hình nhưng bền bỉ, giúp mọi người “yêu thêm cái thành phố nơi mình sinh sống”.