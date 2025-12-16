Diễn viên Liên Bỉnh Phát: ‘Sức nặng của bức ảnh chính là sự chân thật của khoảnh khắc’ 16/12/2025 18:00

(PLO)- Theo diễn viên Liên Bỉnh Phát, điều làm nên sức nặng của một bức ảnh không nằm ở thiết bị hiện đại, mà chính là sự chân thật của khoảnh khắc. Chính sự chân thật ấy tạo nên điểm chạm, khiến người xem cảm nhận được nhịp sống, tinh thần và hơi thở của TP.HCM.

Với vai trò Đại sứ cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ kỳ vọng rằng sân chơi năm nay sẽ không chỉ dừng lại ở việc quy tụ nhiều tác phẩm đẹp, mà còn trở thành cầu nối cảm xúc giữa người dân và thành phố.

Nam diễn viên bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thành phố, khơi dậy tinh thần sáng tạo, lạc quan trong mỗi người trẻ. Anh tin rằng sức hưởng ứng của cộng đồng sẽ tạo nên một hiệu ứng tích cực - dù vô hình nhưng bền bỉ, giúp mọi người “yêu thêm cái thành phố nơi mình sinh sống”.