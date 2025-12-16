Hé lộ số tiền vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp để khắc phục hậu quả

Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025. Tại họp báo phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa.
Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, qua nắm bắt tình hình, cơ quan này đã phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.