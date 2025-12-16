Thời tiết ngày 16-12: Nam Bộ ngày nắng, tối có mưa rào; Bắc Bộ ngày nắng, có nơi rét đậm 16/12/2025 05:30

(PLO)- Thời tiết ngày 16-12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, trời rét, có nơi rét đậm. Nam Bộ ngày nắng, tối có mưa rào.

Thời tiết﻿ ngày 16-12: Nam Bộ ngày nắng, tối có mưa rào, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 16-12, Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng từ khoảng đêm 16 đến 18-12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; từ khoảng đêm 16 đến 18-12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khoảng ngày 17 đến 18-12 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.