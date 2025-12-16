Thời tiết﻿ ngày 16-12: Nam Bộ ngày nắng, tối có mưa rào, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 16-12, Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng từ khoảng đêm 16 đến 18-12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; từ khoảng đêm 16 đến 18-12 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời rét.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khoảng ngày 17 đến 18-12 khả năng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.