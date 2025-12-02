Hào hứng lễ phát động cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2 02/12/2025 18:08

(PLO)- Sáng 2-12, tại Hội Nhà báo TP.HCM, báo Pháp Luật TP.HCM chính thức phát động cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2, chủ đề “Sắc Xuân mới - Niềm tin mới”.

Video: Hào hứng lễ phát động cuộc thi ảnh﻿ 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần 2.

Tham dự buổi lễ, có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo cuôc thi; nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Hội đồng Giám khảo gồm các giám khảo danh dự: ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Các thành viên giám khảo chuyên môn: Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Đại tá Đoàn Hoài Trung, Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà văn, đạo diễn truyền hình, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An; Nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn; Nhà báo Huỳnh Trường Giang, Biên tập viên báo Pháp Luật TP.HCM.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Liên Bỉnh Phát trong vai trò Đại sứ cuộc thi. Anh cũng là đại sứ cuộc thi "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 1, lan tỏa hình ảnh đẹp của thành phố đến cộng đồng, kêu gọi những người yêu nhiếp ảnh tham gia cuộc thi ảnh.