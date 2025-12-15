Bản tin tối 15-12: Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 6; Giao tranh Thái Lan-Campuchia sang tuần thứ 2 15/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 15-12: Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 6; Xe cẩu vượt tải hơn 4 lần làm sập cầu tạm ở Tây Ninh; Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sắp rét sâu dưới 6 độ C; Giao tranh Thái Lan-Campuchia sang tuần thứ 2...

Khoảng 14 giờ 37 phút ngày 14-12, tại Km124 + 300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời gian trên, khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông thì hàng trăm mét khối đất, đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Vụ việc khiến 3 người bị đất đá vùi lấp, 2 người bị thương