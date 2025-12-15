Video Tin Tức

Bản tin tối 15-12: Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 6; Giao tranh Thái Lan-Campuchia sang tuần thứ 2

(PLO)- Bản tin tối 15-12: Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 6; Xe cẩu vượt tải hơn 4 lần làm sập cầu tạm ở Tây Ninh; Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ sắp rét sâu dưới 6 độ C; Giao tranh Thái Lan-Campuchia sang tuần thứ 2...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bản tin tối 15-12: Hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 6; Giao tranh Thái Lan-Campuchia sang tuần thứ 2

Khoảng 14 giờ 37 phút ngày 14-12, tại Km124 + 300 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời gian trên, khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông thì hàng trăm mét khối đất, đá từ trên núi bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt. Vụ việc khiến 3 người bị đất đá vùi lấp, 2 người bị thương

EKIP BẢN TIN TỐI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Bản tin tối #quốc lộ 6 #sạt lở

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm