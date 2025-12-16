Hình ảnh phiên xử và ánh mắt của những bị cáo - cựu quan tòa 16/12/2025 12:09

(PLO)- Vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi phần lớn các bị cáo từng là những quan tòa cầm cân nẩy mực trong xã hội.

Ngày 15-12, 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được dẫn giải đến TAND Hà Nội để hầu toà. Nhiều người từng quen với không gian xét xử, nhưng lần này họ xuất hiện với tư cách rất khác: bị cáo.

Ngay từ sáng sớm, khu vực trước trụ sở TAND Hà Nội được thắt chặt an ninh. Từng chiếc xe chuyên dụng chở các bị cáo lần lượt dừng trước cổng chính rồi từ từ lăn bánh xuống hầm nhà để xe. Khi cánh cửa xe mở ra, các bị cáo cúi đầu bước xuống, nhanh chóng được lực lượng chức năng dẫn giải vào bên trong phòng xử.

Toà án không phải là nơi quá lạ lẫm với nhiều bị cáo trong vụ án này.

Trong số 28 bị cáo, có không ít người từng là thẩm phán, cán bộ trong hệ thống toà án. Với họ, phòng xử án vốn là nơi làm việc quen thuộc suốt nhiều năm. Nhưng sáng nay, mọi thứ trở nên khác hẳn. Không còn vị trí chủ toạ hay ghế dành cho người tiến hành tố tụng, thay vào đó là hàng ghế dành cho bị cáo, nơi họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ phải đối diện với một bản án nghiêm khắc.

Xe chuyên dụng chở các bị cáo đến TAND Hà Nội.

Khi đoàn xe lướt qua trước cổng chính, sau những song sắt khép kín, ánh mắt của một số bị cáo hướng ra ngoài, như tìm kiếm bóng dáng người thân. Những cái nhìn thoáng qua nhưng đầy nặng nề, lộ rõ sự mệt mỏi và lo âu sau thời gian dài bị tạm giam.

Có những bị cáo lớn tuổi phải cần đến sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp mới di chuyển được vào phòng xử án.

Những bước chân nặng nề, mỏi mệt của các bị cáo khi lần lượt bước xuống từ xe chuyên dụng.

Người thân của các bị cáo làm thủ tục qua cửa an ninh và lặng lẽ đứng chờ. Có người chăm chú dõi theo từng chiếc xe, có người cố nhìn qua cánh cổng sắt để tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Nhiều người rất lâu không được gặp người thân của mình, nên chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy từ xa cũng đủ để vơi đi phần nào nỗi nhớ.

Những cặp hồ sơ tài liệu vụ án nêu rõ các hành vi vi phạm của từng bị cáo được đại diện VKSND mang đến toà án để chuẩn bị cho phiên xử.

Bên trong phòng xử, các bị cáo được sắp xếp đứng, ngồi thành hàng dài. Một số người giữ gương mặt cúi gằm, tay đan vào nhau; số khác thỉnh thoảng ngoái nhìn về phía hàng ghế dành cho người tham dự phiên toà. Khi thư ký toà án công bố nội quy và thành phần tham gia tố tụng, không khí phòng xử trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng đọc đều đều vang lên.

Sau phiên xử họ lại trở về phòng giam nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục cho phiên xử ngày mai.

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 10 ngày để xét hỏi, tranh tụng và làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án.