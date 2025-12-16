Hình ảnh phiên xử và ánh mắt của những bị cáo - cựu quan tòa

Ngày 15-12, 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng được dẫn giải đến TAND Hà Nội để hầu toà. Nhiều người từng quen với không gian xét xử, nhưng lần này họ xuất hiện với tư cách rất khác: bị cáo.
Ngay từ sáng sớm, khu vực trước trụ sở TAND Hà Nội được thắt chặt an ninh. Từng chiếc xe chuyên dụng chở các bị cáo lần lượt dừng trước cổng chính rồi từ từ lăn bánh xuống hầm nhà để xe. Khi cánh cửa xe mở ra, các bị cáo cúi đầu bước xuống, nhanh chóng được lực lượng chức năng dẫn giải vào bên trong phòng xử.
Trong số 28 bị cáo, có không ít người từng là thẩm phán, cán bộ trong hệ thống toà án. Với họ, phòng xử án vốn là nơi làm việc quen thuộc suốt nhiều năm. Nhưng sáng nay, mọi thứ trở nên khác hẳn. Không còn vị trí chủ toạ hay ghế dành cho người tiến hành tố tụng, thay vào đó là hàng ghế dành cho bị cáo, nơi họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ phải đối diện với một bản án nghiêm khắc.
Phiên toà dự kiến diễn ra trong 10 ngày để xét hỏi, tranh tụng và làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án.
28 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Việt Cường (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng – nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Anh (luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật); Hoàng Kiến An (luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự); Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo); Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà); Nguyễn Tiến Vy; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Văn Lợi; Võ Trường Giang cùng nhiều bị cáo khác.
Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội “Nhận hối lộ” (Điều 354), “Đưa hối lộ” (Điều 364) và “Môi giới hối lộ” (Điều 365) Bộ luật Hình sự.