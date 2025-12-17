Tin vui cho giáo viên TP.HCM: Dạy học 2 buổi/ngày được trả lương thêm giờ 17/12/2025 11:36

(PLO)- Việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ chỉ được áp dụng khi giáo viên đã hoàn thành định mức tiết dạy theo quy định và có tham gia dạy học 2 buổi/ngày theo phân công chính thức.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn lập dự toán chi trả tiền lương thêm giờ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 của cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP.HCM.

Một giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Sở GD&ĐT, việc xây dựng dự toán áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Dự toán phải được xây dựng trên cơ sở kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trong đó xác định cụ thể nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Xác định định mức và tiền lương dạy thêm giờ

Để xác định tiền lương dạy thêm giờ, các trường dựa vào định mức tiết dạy tiêu chuẩn của giáo viên phổ thông quy định tại Thông tư 05/2025 của Bộ GD&ĐT. Định mức tiết dạy trung bình trong một tuần đối với giáo viên tiểu học (23 tiết/tuần), giáo viên THCS (19 tiết/tuần), giáo viên THPT (17 tiết/tuần).

Định mức này là cơ sở để xác định giờ dạy tiêu chuẩn trong năm học của mỗi giáo viên. Việc xác định chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng với giáo viên đã hoàn thành định mức tiết dạy và có tham gia giảng dạy 2 buổi/ngày theo phân công chính thức.

Tiền lương dạy thêm giờ được xác định trên cơ sở thời khóa biểu, bảng phân công giảng dạy và các minh chứng khác được thủ trưởng phê duyệt theo hướng dẫn tại Công văn 2174 của Sở GD&ĐT. Đây là cơ sở để xác định số tiết vượt định mức của từng giáo viên và toàn trường nhằm lập dự toán chi trả.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường cần bố trí thời khóa biểu phù hợp, rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy 2 buổi/ngày, tổ chức phân công hợp lý, công bằng.

Việc tính trả lương thêm giờ thực hiện theo Thông tư 21/2025 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, mỗi tiết dạy vượt định mức được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy tiêu chuẩn. Tuy nhiên, giáo viên chỉ được nhận thanh toán tối đa không quá 200 tiết dạy thêm trong một năm học.

Trường hợp đặc biệt do thiếu giáo viên ở môn học vượt quá 200 tiết/năm, các cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan chủ quản để thực hiện thủ tục theo Nghị định 145/2020. Việc dạy thêm giờ phải được sự đồng ý tự nguyện của giáo viên.

Nguồn kinh phí chi trả

Dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ phải xác định rõ hai nguồn kinh phí chính là nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Đối với hoạt động được chi từ nguồn ngân sách, kinh phí được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã được giao trong dự toán hằng năm. Riêng năm 2025, do dạy học 2 buổi/ngày là nội dung mới phát sinh theo Chỉ thị 17/CT-TTg, các đơn vị sẽ được bố trí kinh phí ngân sách cấp bù nếu số chi vượt quá khả năng cân đối trong dự toán đã giao. Từ học kỳ 2 năm học 2025-2026, nội dung này sẽ được giao trong dự toán ngay từ đầu năm.

Đối với hoạt động thực hiện xã hội hóa, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí thu được từ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định để chi trả cho giáo viên theo thỏa thuận.

Các đơn vị có quyền thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và thỏa thuận với giáo viên.