Dạy học 2 buổi/ngày: Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có văn bản hướng dẫn 12/08/2025 14:11

(PLO)- Liên quan đến việc dạy học 2 buổi/ngày, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ có văn bản hướng dẫn để các trường thực hiện.

Trước đây, dạy học 2 buổi/ngày là bắt buộc đối với bậc tiểu học, khuyến khích đối với bậc THCS và THPT.

Một tiết học ngoài trời của thầy trò Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tuy nhiên, năm học 2025-2026, thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, 100% trường tiểu học sẽ dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện lộ trình ở bậc THCS, THPT đối với trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, hiện phòng giáo dục phổ thông đang phối hợp với phòng kế hoạch tài chính xây dựng hướng dẫn cụ thể để các trường thực hiện.

Trước khi triển khai, phòng giáo dục phổ thông sẽ tập huấn để các trường nắm. Trong văn bản sẽ có hướng dẫn những nội dung không được phép thu và những hoạt động được thu tiền trong dạy học 2 buổi/ngày.

Đối với việc triển khai xã hội hoá trong dạy 2 buổi/ngày sẽ gồm thực hiện các đề án, chương trình của TP. Cụ thể: Đề án tin học “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “ Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 2080 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019-2025”... Mới đây là đề án triển khai theo kết luận 91 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học” .

Hiện các đề án trên đã được triển khai tại khu vực I của TP.HCM. Trong năm học mới sẽ được mở rộng tại khu vực II và khu vực III.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, các hoạt động, nội dung xã hội hoá trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày thuộc chương trình nhà trường được thực hiện theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh.

Việc phê duyệt chương trình nhà trường trước đây thuộc về trách nhiệm phòng GD&ĐT hiện thuộc về UBND phường, xã, đặc khu phê duyệt.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày, trong đó phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2.

Buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chính khóa gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, các môn tự chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với cấp THPT). Buổi 2 dành cho các hoạt động bổ trợ như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể chất, STEM, ngoại ngữ...

Việc tổ chức buổi 1, buổi 2 có thể linh hoạt về thời gian, cân đối về thời lượng, phù hợp điều kiện từng trường.

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT quy định kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình, đề án, dự án để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí chi cho việc thực hiện.