Dạy học 2 buổi/ngày: Sở GD&ĐT TP.HCM chính thức có văn bản hướng dẫn 10/09/2025 16:18

(PLO)- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo thời lượng các môn học và các hoạt động giáo dục, không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khoẻ học sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông A, TP.HCM trong ngày tựu trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Không gây quá tải

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo thời lượng các môn học và các hoạt động giáo dục, không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khoẻ học sinh.

Việc thực hiện đảm bảo quyền lợi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học sinh, phù hợp với điều kiện nhà trường; ưu tiên bố trí ngân sách để dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục.

Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 linh hoạt trong sắp xếp, không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều.

Cách thực hiện

Đối với tiểu học

Dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút, dạy tối thiểu 9 buổi/tuần.

Buổi 1 dạy nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục.

Buổi 2 tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập, giáo dục về văn hoá, nghệ thuật, kỹ năng sống, năng lực số...

Đối với cấp THCS, cấp THPT

Dạy học 2 buổi/ngày có lộ trình; bố trí thời gian, thời khoá biểu học tập tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Buổi 1 tổ chức dạy học nội dung chương trình giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục.

Buổi 2 tổ chức ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh tham gia các kỳ thi; tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục, giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo...

Đa dạng hoá hình thức tổ chức dạy học theo nhóm học sinh cùng trình độ, năng lực hoặc theo câu lạc bộ sở thích; hướng dẫn học sinh tự học kết hợp học tập trên lớp.

Sở GD&ĐT TP.HCM quy định rõ ôn tập phụ đạo cho học sinh có kết quả học tập các môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt ( không quá 2 tiết/môn/tuần); Bồi dưỡng học sinh giỏi theo môn học ( không quá 2 tiết/môn/tuần); ôn thi tuyển sinh lớp 10, ôn thi tốt nghiệp THPT (không quá 6 tiết/tuần).

Tổ chức buổi 1, buổi 2, số tiết cho buổi 1 và số tiết cho buổi 2 trong ngày, trong tuần được sắp xếp linh hoạt đúng theo thời lượng quy định, phù hợp, thuận tiện với điều kiện thực hiện của nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh.

Không sử dụng thời lượng dành cho việc dạy học, hoạt động giáo dục buổi 2 để thực hiện dạy nội dung các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn, chuyên đề của chương trình giáo dục phổ thông.