Dạy học 2 buổi/ngày: Nhiều trường lùi giờ vào học, điều chỉnh giờ chơi 18/08/2025 22:20

(PLO)- Thực hiện văn bản dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT, nhiều trường học tại TP.HCM dự kiến lùi giờ vào học, tăng giờ chơi để phụ huynh thuận tiện đưa đón con.

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày của Bộ GD&ĐT nêu rõ, các trường dạy tối đa 7 tiết/ngày, giảm 1 tiết so với năm ngoái. Vì thế, nhiều trường đã có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới.

Điều chỉnh giờ học

Năm học 2025-2026, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu sẽ bắt đầu tiết 1 lúc 7 giờ 30, muộn 30 phút so với trước. Giờ học buổi chiều cũng thay đổi. Các em sẽ vào học ;úc 13 giờ 30 thay vì 13 giờ 15. Như vậy, học sinh sẽ tan học vào lúc 16 giờ.

Ông Nguyễn Đình Đảo, Hiệu trưởng chia sẻ, sự điều chỉnh trên sẽ được thông báo cho học sinh vào ngày tựu trường sắp tới.

Quy định giờ học của Trường THCS Minh Đức. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trường THCS Minh Đức, phường Bến Thành đã có thông báo về quy định giờ học của năm học mới theo hướng điều chỉnh giờ vào học trễ hơn 15 phút so với năm ngoái.

Theo đó, buổi sáng các em sẽ vào học lúc 7 giờ 30, ra chơi lúc 9 giờ 5 phút kết thúc buổi học sáng lúc 11 giờ 15 phút. Buổi chiều bắt đầu từ 1 giờ 30 phút, kết thúc vào lúc 16 giờ 25 phút.

Trường THPT Thanh Đa, phường Bình Thạnh cũng dự kiến xem xét lùi giờ vào học để đảm bảo sau 7 tiết/ngày, các em ra về lúc 16 giờ.

Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn và Trường THCS Nguyễn Du, phường Bến Thành đã có thông báo về giờ vào lớp buổi sáng từ 7 giờ 15 phút lên 7 giờ 30, giờ học buổi chiều từ 13 giờ 30 phút thay vì 13 giờ.

Các nhà quản lý cho biết, việc điều chỉnh giờ vào lớp của học sinh nhằm phù hợp với quy định dạy học 2 buổi/ngày mới được Bộ GD&ĐT ban hành. Trước đây, các trường THCS và THPT được dạy tối đa 8 tiết/ngày. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ, thời lượng dạy mỗi ngày hiện nay đã giảm xuống 1 tiết.

Tăng giờ chơi, giờ nghỉ trưa

Không thay đổi giờ vào học, một số trường dự kiến kéo dài giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa để các em tan học phù hợp với giờ phụ huynh tan làm.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận nói: “Giờ vào học không thay đổi nhưng có thể tăng giờ chơi và giờ nghỉ của các con”.

Theo bà Nhung, trước đây, học sinh của trường tan học lúc 16 giờ 45 phút. Với việc giảm số tiết, nếu không điều chỉnh, các em sẽ ra về từ 16 giờ. Tuy nhiên, như vậy sẽ rất bất tiện vì nhiều phụ huynh chưa thể đón con do vẫn còn làm việc.

“Do đó, tôi dự kiến kéo dài giờ nghỉ trưa và tăng giờ chơi thêm khoảng 5–10 phút để khớp với thời gian tan ca của ba mẹ. Phương án này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp hội đồng sư phạm sắp tới. Mọi thay đổi sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên sự đồng thuận của tập thể giáo viên, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho học sinh và sự thuận tiện cho gia đình” - bà Nhung nói.

Một giờ học của cô trò Trường THCS Cát Lái, phường Cát Lái. Ngôi trường này thực hiện dạy học 2 buổi/ngày từ nhiều năm qua Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Cát Lái, phường Cát Lái cũng cho hay để phù hợp với khung thời gian mới, trường vẫn giữ nguyên giờ vào học lúc 7h30 như mọi năm, nhưng sẽ điều chỉnh thời lượng các hoạt động khác như giờ ngủ trưa và giờ ra chơi.

Cụ thể, trường đang lên kế hoạch kéo dài thời gian nghỉ trưa từ 1 giờ đến lên 1 giờ 10 và tăng thời lượng giờ ra chơi từ 20 phút lên 30 phút. Việc này giúp đảm bảo thời gian ra về của học sinh là 16 giờ như trước, tránh gây khó khăn cho phụ huynh khi chưa thể đón con sớm do công việc.

Bà Thảo nhìn nhận, việc giảm số tiết học theo quy định dạy học 2 buổi/ngày mới đây phần nào giúp giáo viên có thêm thời gian họp hành sau giờ dạy thay vì phải tranh thủ trong thời gian nghỉ trưa như trước đây. “Điều này tuy khiến trường phải điều chỉnh nhiều mặt, nhưng lại giúp thầy cô có thời gian làm việc hợp lý hơn, không còn vội vã như trước,” vị đại diện nói thêm.

Về phương án học vào sáng thứ bảy, dù được Bộ GD&ĐT cho phép trong một số trường hợp, nhưng trường quyết định không áp dụng.

“Thứ bảy tổ chức dạy học, phát sinh rất nhiều chi phí như vệ sinh, điện nước, phụ cấp giáo viên… Trong khi lâu nay giáo viên và học sinh đã quen nghỉ hai ngày cuối tuần. Nếu bắt buộc đi dạy hoặc đi học vào thứ Bảy sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân và sinh hoạt gia đình" - bà Thảo nói.

Ngoài ra, việc dạy học các môn học đặc thù như tiếng Anh bản ngữ cũng phải cắt giảm. “Trước đây, học sinh được học 2 tiết bản ngữ mỗi tuần, nhưng giờ chỉ còn 1 tiết để phù hợp với tổng số tiết giảm. Nhà trường sẽ chọn lọc và tổ chức dạy theo hướng trọng điểm, thiết thực" - bà Thảo nhấn mạnh.

Năm học này, TP.HCM có khoảng 1,1 triệu học sinh THCS và THPT. Trước đây, TP.HCM (cũ) quy định tiết 1 của học sinh THCS bắt đầu từ 7h15 trở đi, THPT là 7h.