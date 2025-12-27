Vì sao chọn bộ ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’ làm sách giáo khoa dùng chung? 27/12/2025 14:53

(PLO)- Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa (SGK) dùng chung triển khai bắt đầu từ năm học 2026-2027.

Tối 26-12, Bộ GD&ĐT cho biết đã ban hành Quyết định 3588 về bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, đó là bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có lý giải vì sao bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được chọn lựa.

Theo ông Tùng, việc lựa chọn một bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để sử dụng thống nhất từ năm học 2026-2027 có đầy đủ căn cứ, cơ sở chính trị, pháp lí và cơ sở thực tiễn chắc chắn. Cụ thể:

Từ năm 2026, học sinh cả nước sẽ sử dụng bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: QP

Tính đồng bộ, đầy đủ

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình và đồng bộ SGK và chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn, tiếng dân tộc, tài liệu giáo dục địa phương.

Bộ SGK có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12 gồm SGK, chuyên đề học tập của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục. Mục tiêu cung cấp đa dạng nội dung cho học sinh lựa chọn theo yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

Theo thiết kế của Chương trình, ngoài tiếng Anh còn có 6 ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh. Các SGK đã biên soạn gồm có tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn.

Về SGK tiếng dân tộc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã biên soạn và được Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt đầy đủ SGK tiếng dân tộc từ lớp 1 đến lớp 5 của 8 thứ tiếng: Chăm, Khơ me, Mông, Ê đê, Thái, Jrai, Hơ mông.

Hiện tại, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với các Sở GD&ĐT để tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương với tổng số 560 tài liệu giáo dục địa phương của các cấp học, được sử dụng tại hầu hết các trường học thuộc 34 tỉnh thành.

Ngoài ra, bộ này có đầy đủ các tài liệu phụ trợ: SGK phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, học liệu điện tử bổ trợ SGK... giúp tăng hiệu quả việc dạy và học

Bộ SGK được biên soạn bởi 431 tác giả, với 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%), 137 tiến sĩ. Trong số này, có những tác giả là chuyên gia đầu ngành, nhiều tác giả đã từng tham gia biên soạn SGK ở những lần đổi mới chương trình trước. Đội ngũ tác giả phần lớn có tuổi đời bình quân trẻ, có kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển năng lực học sinh và am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông.

Có tỉ lệ lựa chọn cao nhất trong các cơ sở giáo dục

Tính từ thời gian đưa vào sử dụng, bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" luôn có tỉ lệ lựa chọn cao nhất trong mỗi năm học, so với tất cả các bộ sách hiện có.

Tổng hợp tình hình lựa chọn các bộ SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam các năm vừa qua:

Tỷ lệ lựa chọn các bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam các năm vừa qua

Bên cạnh đó, khi đặt lên bàn cân so sánh tương quan giá bán giữa các bộ sách hiện hành, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có mức giá tối ưu hơn cả, thấp hơn khoảng 3% so với bộ "Chân trời sáng tạo" và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với bộ sách khác. Sự chênh lệch này đến từ lợi thế vượt trội về quy mô phát hành.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tập trung chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục tối ưu hoá quy trình sản xuất, triệt để tiết giảm chi phí nhằm nỗ lực tiếp tục giảm giá SGK từ năm học tới 2026-2027.

"Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng lên phương án tổ chức tập huấn cho giáo viên toàn quốc sử dụng sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" một cách đầy đủ, kĩ lưỡng nhất, cũng như cam kết tổ chức cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời để sách đến tay giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới" - ông Tùng nói.