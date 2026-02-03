Từ hôm nay, phụ huynh TP.HCM rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp 03/02/2026 07:27

(PLO)- Phụ huynh TP.HCM có 1 tháng (3-2 đến 3-3) để thực hiện rà soát thông tin con em trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP.

Hôm nay (3-2), phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, lớp 6 sẽ thực hiện rà soát dữ liệu.

Việc kiểm tra thông tin được thực hiện trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố (tài khoản, mật khẩu sẽ do nhà trường cấp) tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/.

Trang tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

5 bước kiểm tra

Bước 1: Phụ huynh mở trình duyệt web (Firefox, Chrome, Cốc Cốc, Safari...).

Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn

Bước 3: Tại màn hình trang chủ, phụ huynh học sinh lưu ý đọc kỹ các phần thông tin về quy định, thông tin, hướng dẫn đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Chọn Xác nhận thông tin, chọn cấp học, số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cung cấp để thực hiện tra cứu kết quả tuyển sinh.

Học sinh đang học cuối cấp mầm non, phụ huynh học sinh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là Tiểu học.

Học sinh đang học lớp 5, phụ huynh học sinh chọn cấp học đăng ký tuyển sinh là THCS.

Bước 5: Hệ thống hiển thị giao diện kiểm tra thông tin học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện rà soát thông tin hồ sơ cuối cấp học sinh.

Cách chụp ảnh trên VNeID

Sở GD&ĐT hướng dẫn phụ huynh học sinh chụp ảnh thông tin cư trú trên Vneid.

Bước 1: Cha mẹ học sinh thực hiện đăng nhập ứng dụng Vneid trên điện thoại di động.

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, cha mẹ học sinh chọn tiện ích thông tin cư trú để kiểm tra thông tin cư trú của học sinh trên ứng dụng Vneid.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin thông tin cư trú, cha mẹ học sinh thực hiện chụp lại thông tin cư trú và thông tin học sinh tại mục thành viên khác trong hộ gia đình để làm minh chứng xác nhận.

Trường hợp thông tin hồ sơ tuyển sinh chính xác, phụ huynh cần thực hiện hai bước:

Bước 1: Chọn nút chức năng (tải lên), sau đó phụ huynh học sinh thực hiện đính kèm minh chứng dưới dạng ảnh (jpg, png, jpeg). Dung lượng không quá 5Mb gồm hình ảnh giấy khai sinh và hình ảnh thông tin cư trú trên Vneid.

Bước 2: Phụ huynh nhập mã bảo vệ, tích chọn "Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin" và kích nút Xác nhận để hoàn thành xác nhận hồ sơ cuối cấp của học sinh.