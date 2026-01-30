TP.HCM: Phụ huynh cần rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp trước ngày 3-3 30/01/2026 19:14

(PLO)- Phụ huynh cần truy cập, kiểm tra và xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp từ ngày 03-02 đến 03-3.

Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản gửi UBND phường, xã về việc hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh thực hiện rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027.

Theo lộ trình được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, phụ huynh sẽ truy cập, kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn từ ngày 03-02 đến hết ngày 03-3.

Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường hoặc chính quyền địa phương để điều chỉnh thông tin đúng thời hạn quy định. Đồng thời, cung cấp đầy đủ minh chứng, giấy tờ hợp lệ khi có thay đổi thông tin so với dữ liệu nơi ở hiện tại trên VNeID.

Một giờ học của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sở GD&ĐT lưu ý nếu phụ huynh không rà soát hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn trước ngày 03-3, hệ thống sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có. Dữ liệu này sẽ được dùng làm căn cứ chính thức và duy nhất cho quá trình tuyển sinh.

Sở cũng cho biết những yêu cầu thay đổi liên quan đến nơi ở hiện tại sau ngày 03-3-2026 sẽ không được giải quyết. Ngoại lệ duy nhất dành cho các trường hợp đặc biệt như học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng.

Do đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học tiếp tục triển khai việc rà soát dữ liệu. Các đơn vị cần đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi quy định được đồng bộ hóa dữ liệu đầy đủ, chính xác vào hệ thống tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM và cập nhật kịp thời các thay đổi thông tin theo đúng thời gian quy định.

UBND phường, xã cũng cần phân công nhân sự phụ trách tiếp nhận, tổng hợp và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ phụ huynh phát sinh trong quá trình rà soát. Với những trường hợp đặc biệt, phức tạp vượt quá thẩm quyền giải quyết tại chỗ, các đơn vị sẽ tổng hợp báo cáo gửi về Phòng Quản lý Chất lượng thuộc Sở GD&ĐT để phối hợp tháo gỡ.

Tại các trường học, Sở GD&ĐT chỉ đạo hiệu trưởng phân công giáo viên chủ nhiệm và nhân viên chuyên trách để hỗ trợ phụ huynh. Các đơn vị phải cập nhật kịp thời những thay đổi thông tin về nơi ở hiện tại theo dữ liệu VNeID của phụ huynh đúng quy định kèm theo minh chứng hợp lý, thông báo để phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin đã cập nhật trên trang tuyển sinh đầu cấp của TP.