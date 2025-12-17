Công an Khánh Hòa khởi công trụ sở mới 900 tỉ đồng 17/12/2025 11:38

(PLO)- Trụ sở mới của Công an tỉnh Khánh Hòa được xây dựng ở phường Nam Nha Trang trên diện tích 9 ha, vốn đầu tư 900 tỉ đồng.

Sáng 17-12, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại phường Nam Nha Trang. Dự lễ khởi công có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, dự án trụ sở mới có tổng mức đầu tư hơn 900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự án được xây dựng trên diện tích 9 ha, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc cho gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: VN

Đồng thời, công trình góp phần cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường làm việc chính quy, kỷ luật, khơi dậy tinh thần cống hiến, qua đó tạo dựng hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa uy nghiêm, hiện đại, thân thiện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành công an và tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện nghi thức bấm nút khởi công trụ sở mới của Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VN

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đồng hành, phối hợp Bộ Công an trong quá trình triển khai dự án, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.