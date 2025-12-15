TP.HCM nghĩa tình với Khánh Hòa rất sâu nặng và kịp thời 15/12/2025 09:12

(PLO)- Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lời cảm ơn, lòng biết ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua đã khiến Khánh Hòa thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Ngay sau đó, cả hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa đã toàn lực bắt tay vào công tác tái thiết, giúp đỡ người dân bị thiệt hại vì thiên tai sớm ổn định cuộc sống và nhận được sự đồng lòng cũng như ghi nhận cao trong cộng đồng, đặc biệt là người dân.

Và, trong những nỗ lực vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau đợt mưa lũ lịch sử, có sự giúp đỡ, hỗ trợ rất kịp thời của nhiều địa phương, nhiều cá nhân, đơn vị trong cả nước, trong đó, “TP.HCM đã dành cho địa phương sự hỗ trợ mà chúng tôi trân trọng gọi là “rất sâu nặng, rất kịp thời và rất nghĩa tình” - ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, mở đầu cuộc trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM.

Kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó khẩn cấp

. Phóng viên: Đợt thiên tai vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho tỉnh Khánh Hòa như thế nào?

+ Ông Nguyễn Khắc Hà: Trong đợt thiên tai cuối tháng 11-2025 là một trong những trận mưa lũ khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ qua đối với tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Mưa lũ gây thiệt hại về người và tài sản của nhân trong tỉnh, với 22 người chết, 20 người bị thương, hơn 100.754 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt.

Trong đó, phải sơ tán khẩn cấp 30.903 hộ/118.839 nhân khẩu để đảm bảo an toàn. Có 89 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 298 nhà hư hỏng. Tổng thiệt hại được thống kê đến nay khoảng 6.018 tỉ đồng, chưa kể thiệt hại tài sản của người dân.

Đây là mất mát rất lớn, tác động lớn trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sự phát triển của tỉnh.

. Sau khi lũ rút, tỉnh Khánh Hòa đã có những quyết sách gì để ngay lập tức hỗ trợ người dân bị thiệt hại?

+ Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó khẩn cấp; thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương thăm hỏi gia đình có người chết và bị thương; kịp thời chỉ đạo thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội (trước mắt, hỗ trợ ngay và lâu dài) nhằm kịp thời động viên, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Mệnh lệnh được quán triệt từ tỉnh đến cơ sở là “không ai bị bỏ lại phía sau” và toàn hệ thống chính trị đã hành động đúng tinh thần ấy.

Để kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân, Tỉnh ủy chỉ đạo UBND ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND, ngày 23-11-2025 về tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, chính sách về nhà ở và an sinh xã hội được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhằm giúp các gia đình sớm có nơi ở an toàn, khôi phục cuộc sống sau thiên tai.

Đợt mưa lũ lịch sử đã khiến Khánh Hòa thiệt hại nặng nề. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tỉnh đã ban hành quyết sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ có nhà bị hư hỏng, sập đổ. Theo đó, hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, đổ nát, trôi mất không còn nơi ở sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà để xây dựng lại nhà mới, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, hộ gia đình có nhà ở bị ngập sâu, bị sập một phần hoặc hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà để sửa chữa, gia cố, bảo đảm an toàn khi đưa vào sử dụng trở lại.

Hỗ trợ tất cả các hộ gia đình có nhà ở bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống, có khó khăn, không phân biệt có hộ khẩu, đăng ký thường trú, ở trọ, thuê… với mức 1 triệu đồng/nhân khẩu hộ; hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi cháu học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt để mua sách vở, đồ dùng học tập; 300 ngàn đồng để mua hai bộ đồng phục học sinh.

Mưa lũ lịch sử khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người chết 25 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương 5 triệu đồng/người (theo quy định tại Nghị định số 20/2021).

Cùng với hỗ trợ nhà ở, tỉnh đặc biệt quan tâm hỗ trợ đời sống và nhu yếu phẩm thiết yếu. Hàng nghìn suất ăn, hàng ngàn tấn lương thực, nước uống, chăn màn, thuốc men đã được cấp phát kịp thời cho người dân ở các khu vực bị ngập sâu, vùng cô lập.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở ngành và tổ chức đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh… đã chủ động triển khai nhiều hoạt động vận động, quyên góp nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ đồng bào vùng lũ với số tiền đã chi hỗ trợ 15,5 tỉ đồng.

Người dân Khánh Hòa đối mặt với một trong những đợt mưa lũ lịch sử, tài sản hư hại rất lớn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các mô hình thiện nguyện, như gian hàng 0 đồng, gian hàng bình ổn giá, chuyến xe nghĩa tình, … được triển khai rộng khắp, cung cấp lương thực, quần áo, vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân vùng lũ với 11 điểm.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã khởi công hàng chục ngôi nhà. Với mục tiêu hoàn thành việc xây dựng, bố trí tái định cư cho các hộ có nhà bị đổ, sập trước ngày 15-1-2026.

Đồng thời, việc sửa chữa nhà ở cho các hộ dân được tổ chức khẩn trương và dự kiến hoàn tất trước ngày 31-12-2025, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

. Đến nay, việc triển khai công tác hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất ra sao?

+ Có thể khẳng định hoạt động hỗ trợ nhân dân đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đúng trọng tâm. Tất cả các khu vực bị cô lập trước đây đều đã được tiếp cận, tiếp ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu. Công tác phân bổ hàng cứu trợ từ nguồn xã hội hóa, từ Trung ương, TP.HCM và các tỉnh bạn đã được khẩn trương triển khai từ những ngày đầu.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành xây nhà mới cho người dân trước kế hoạch đặt ra, nhằm giúp người dân có chỗ ở ổn định, vui xuân đón năm mới 2026.

Một ngày sau trận mưa lụt lịch sử, ông Trần Lưu Quang, Bí Thư Thành ủy TP.HCM trao 50 tỉ đồng cho Khánh Hòa khắc phục sau mưa lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp UBND các cấp đã trao 7.493 suất quà cho học sinh, tiếp nhận và điều phối 2.051 tấn hàng hóa và 16 xe máy móc từ TP.HCM; tổ chức khám chữa bệnh cho hơn 3.000 người dân vùng lũ.

Sau lũ lụt, lượng rác thải ra môi trường rất lớn, lực lượng công an, quân đội phối hợp địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý cây đổ, bùn đất tại khu dân cư và tuyến giao thông, đảm bảo môi trường sau mưa lũ.

Cùng với sự hỗ trợ của Công ty Môi trường Đô thị TP.HCM, Công ty TNHH Nam Thành Ninh Thuận, Công ty Môi trường Đô thị Cam Ranh, Trung đoàn cảnh sát cơ động, bộ đội,… lượng rác đã cơ bản được dọn dẹp, thu gom.

Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã đạt kết quả bước đầu quan trọng. Các địa phương bị ảnh hưởng cơ bản hoàn thành hỗ trợ người dân, từng bước ổn định đời sống và phục hồi sản xuất; tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ tái thiết sau thiên tai, đảm bảo khôi phục kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Người dân Khánh Hòa vớt vát tài sản, gượng dậy sau mưa lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Bốn nhóm quyết sách giúp Khánh Hòa ứng phó thiên tai

. Ông đánh giá như thế nào về những quyết sách được xem là kịp thời, đúng và trúng của Khánh Hòa dành cho người dân ngay sau khi thiên tai xảy ra?

+ Khi đánh giá lại toàn bộ quá trình ứng phó thiên tai vừa qua, tôi cho rằng có bốn nhóm quyết sách then chốt, kịp thời và thiết thực đã giúp Khánh Hòa hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Thứ nhất, chỉ đạo sát sao và xuyên suốt ngay từ đầu. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ sớm, chỉ đạo thống nhất và điều hành linh hoạt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thứ hai, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2192, về tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ; kế hoạch 8310/KH-UBND.

Việc cam kết xây dựng nhà mới hoàn thành trong vòng 45 ngày, “không để người dân phải đón Tết trong cảnh nhà sập”, nhận được đồng thuận và niềm tin rất lớn của nhân dân. Cùng với đó, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ tiền mặt cho hộ dân và học sinh, tổ chức “gian hàng 0 đồng”, triển khai các biện pháp bình ổn giá để bảo đảm nhu yếu phẩm đến đúng người dân trong thời điểm khó khăn.

Thứ ba, tỉnh đã linh hoạt kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị - xã hội, sự phối hợp, giúp việc tiếp nhận - phân bổ - hỗ trợ diễn ra nhanh, đúng nơi, đúng đối tượng. Chính hệ thống này đã giúp thông tin được truyền đạt nhanh chóng, người dân được hướng dẫn kịp thời và nhiều tình huống nguy hiểm được xử lý ngay tại chỗ.

TP.HCM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa để khắc phục sau thiên tai. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thứ tư, tỉnh triển khai cứu trợ khẩn cấp ngay trong những giờ đầu, không chờ đủ số lượng mới phân phối; công tác minh bạch trong tiếp nhận - phân bổ cứu trợ là điểm sáng nổi bật. Tỉnh đã chủ động công khai toàn bộ số tiền, hiện vật tiếp nhận; phân bổ theo danh sách được rà soát kỹ; giám sát chặt chẽ để không xảy ra sai sót. Điều này giúp củng cố niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp khi ủng hộ Khánh Hòa.

Ngày 13-12, báo Pháp Luật TP.HCM đã trao hỗ trợ 600 triệu đồng cho trường Tiểu học Diên Lạc để khắc phục sau thiên tai. Ảnh: XUÂN HOÁT

. Ngay sau thiên tai, Khánh Hòa nhận được rất nhiều sự trợ giúp, giúp đỡ của Trung ương, các địa phương và các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là UBND TP.HCM - địa phương đã đồng hành, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất cho tỉnh Khánh Hòa sau khi thiên tai đi qua. Ông có thể phát biểu đôi lời về những sự giúp đỡ này và riêng cho UBND TP.HCM?

+ Trong lúc khó khăn nhất, Khánh Hòa đã nhận được sự sẻ chia rộng lớn từ Trung ương, các tỉnh bạn, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và hàng triệu tấm lòng nhân ái trên cả nước. Mỗi phần quà, mỗi lời động viên đều là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao, giúp người dân Khánh Hòa vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Đặc biệt, TP.HCM đã dành cho Khánh Hòa sự hỗ trợ mà chúng tôi trân trọng gọi là “rất sâu nặng, rất kịp thời và rất nghĩa tình”.

Thành phố đã hỗ trợ 2.051 tấn hàng hóa, 16 xe thiết bị chuyên dụng, 87.000 suất ăn, 50 y bác sĩ trực tiếp khám chữa bệnh cho hơn 3.000 người dân vùng lũ.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM trao quà hỗ trợ của báo và bạn đọc đến tay người dân Khánh Hòa. Ảnh: THẢO HIỀN

Đồng thời hỗ trợ tỉnh 50 tỉ đồng và vận động nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng Khánh Hòa. Hàng nghìn phần quà, học bổng, vật dụng được gửi đến học sinh và các hộ khó khăn. Đây là sự hỗ trợ toàn diện, thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn, lòng biết ơn đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM.

Cảm ơn sâu sắc các cơ quan Trung ương, các lực lượng vũ trang nhân dân, các địa phương, đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn trong ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Khánh Hòa.

Chúng tôi cam kết quản lý minh bạch, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hỗ trợ nhân dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển sau thiên tai.

. Xin cám ơn ông.