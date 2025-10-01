Phát biểu nhận nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Ngô Chí Cường 01/10/2025 13:51

Ngày 1-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự.

Theo đó, Bộ Chính trị cho ông Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp để nhận nhiệm vụ mới. Đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với những cống hiến của cá nhân ông Lê Quốc Phong cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá ông Ngô Chí Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác lãnh đạo, quản lý ở nhiều tỉnh, có đủ năng lực để đảm đương trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong giai đoạn mới. Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, ông Ngô Chí Cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành cùng toàn thể nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tạo điều kiện, hỗ trợ để tân Bí thư hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Chí Cường bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới. Ông cho biết đây là vinh dự lớn, dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường.

Theo ông Ngô Chí Cường, những năm qua, với sự lãnh đạo của Trung ương, sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Đồng Tháp cùng Tiền Giang (trước hợp nhất) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển nhanh, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

“Những thành tựu đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Đồng Tháp hôm nay vững bước tiến vào giai đoạn mới, với không gian phát triển rộng lớn từ vùng biển đến đồng bằng và biên giới, có cửa khẩu quốc tế, có hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Đây là cơ hội, lợi thế to lớn để Đồng Tháp tiếp tục phát triển”, ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cam kết tiếp tục nỗ lực, gắn bó, cống hiến hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; cùng tập thể Tỉnh ủy tăng cường đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.