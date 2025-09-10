1 người tai nạn giao thông hiến tạng cứu 6 người 10/09/2025 21:42

(PLO)- Người đàn ông bị tai nạn giao thông dẫn đến chết não, gia đình nén đau thương đồng ý hiến tạng cứu 6 người khác.

Ngày 10-9, được sự đồng ý của gia đình người bệnh chết não, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiến hành ca phẫu thuật lấy 6 tạng của người bệnh chết não để hồi sinh 6 cuộc đời mới.

Trước đó, người bệnh 43 tuổi bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng, dù đã được phẫu thuật cấp cứu và thực hiện các biện pháp hồi sức chuyên sâu, vẫn không có kỳ tích xảy ra.

Sau khi người bệnh được Hội đồng đánh giá chẩn đoán chết não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết về hiến tặng mô, tạng; phối hợp với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng hội chẩn và quyết định 6 người đủ điều kiện được ghép mô, tạng gồm: 2 người ghép thận, 2 người ghép giác mạc, 1 người ghép tim và 1 người ghép gan.

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân người bệnh chết não hiến tạng cứu 6 người. Ảnh: BVCC

Quá trình lấy các tạng từ người hiến diễn ra thuận lợi. Theo đánh giá ban đầu, các tạng được lấy có chất lượng tốt.

Trong đó, 2 thận được ghép ngay cho 2 người bệnh tương thích tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trong khi đó, tim và gan được chuyển về ghép cho 2 người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế, 2 giác mạc được chuyển về Bệnh viện Mắt Trung ương.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, quyết định hiến tạng cao cả không chỉ mang lại hi vọng và cuộc sống mới cho những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, lòng nhân ái, sự chia sẻ và trách nhiệm đối với xã hội. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị của việc hiến tạng, lan tỏa thông điệp nhân văn “Cho đi là còn mãi”.