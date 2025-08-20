17 camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp 20/08/2025 19:58

(PLO)- Từ ngày 25-8, tỉnh Đồng Tháp chính thức vận hành 17 camera giám sát giao thông phạt nguội trên Quốc lộ 1 nhằm siết chặt an toàn giao thông.

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra thông báo về việc thực hiện xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, kể từ 0h ngày 25-8, Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ đưa vào khai thác hệ thống 17 camera giám sát để xử phạt vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông và giảm tải áp lực cho lực lượng chức năng.

Theo bố trí, các camera tập trung tại ba khu vực có mật độ phương tiện cao và thường xuyên xảy ra vi phạm.

Camera giám sát giao thông bố trí ngay nút giao vào Khu công nghiệp Tân Hương, nơi đây thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn. Ảnh: HUỲNH DU

Cụ thể, điểm thứ nhất tại Km 1955+700m trên Quốc lộ 1 (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương) nơi xe tải, container ra vào Khu công nghiệp Tân Hương, hệ thống sẽ giám sát cả hai hướng từ Mỹ Tho đi TP.HCM và ngược lại.

Điểm thứ hai đặt tại Km 1983+300m trên Quốc lộ 1 (ấp Thới, xã Bình Trưng), đoạn nối giữa Đồng Tháp và Vĩnh Long. Đây là nơi thường xuyên có tình trạng phóng nhanh, vượt tốc độ. Camera sẽ kiểm soát cả hai chiều lưu thông, góp phần ngăn chặn nguy cơ tai nạn.

Điểm thứ ba tại khu vực trạm thu phí cầu Mỹ Thuận cũ tại Km 2026+600m (ấp Bình, xã An Hữu) cũng được lắp đặt. Đây là nút giao thông quan trọng của các tỉnh miền Tây, thường xảy ra ùn tắc và nhiều vi phạm.

Hệ thống camera giám sát giao thông giúp ghi hình và xử phạt các hành vi vi phạm trên Quốc lộ 1. Ảnh: HUỲNH DU

Từ ngày 25-8, hệ thống sẽ chính thức ghi hình và xử phạt các hành vi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn cùng nhiều lỗi khác.

Việc triển khai 17 “mắt thần” không chỉ giúp tăng cường tính răn đe mà còn thúc đẩy việc hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông, hướng đến xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.