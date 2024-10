Đồng Tháp chi hơn 27 tỉ đồng lắp hệ thống camera giám sát giao thông đường bộ 29/10/2024 16:25

Ngày 29-10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống camera giám sát giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 27,6 tỉ đồng do Công an tỉnh Đồng Tháp là chủ đầu tư thực hiện dự án.

Theo đó tỉnh Đồng Tháp sẽ lắp đặt 74 camera quan sát (trong đó có 08 Camera được tích hợp thiết bị cảm biến để giám sát tốc độ tại 08 vị trí thường xuyên có vi phạm về tốc độ) tại các điểm, nút giao thông trọng yếu, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, hệ thống còn kết nối thêm 13 camera giao thông đang hoạt động trên tuyến đường dẫn cầu Cao Lãnh; kết nối tích hợp với hệ thống camera của Trung tâm IOC hiện đang vận hành hơn 100 camera trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp theo dõi vi phạm giao thông qua camera giám sát giao thông. Ảnh: Trọng Trung

Sau khi hoàn thành dự án, lực lượng Cảnh sát giao thông có thể khai thác khoảng 200 camera với hệ thống phần mềm có các chức năng giám sát thông minh như: nhận diện biển số phương tiện, nhận diện các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phát hiện tai nạn, cảnh báo đám đông, tụ tập, trích xuất phương tiện theo đặc trưng màu sắc, chủng loại. Trang bị máy chủ vận hành phần mềm xử lý hình ảnh giao thông thông minh AI tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh (IOC);

Trung tâm quản lý, giám sát tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) gồm: Máy chủ vận hành ứng dụng quản lý camera, thiết bị lưu trữ và màn hình, máy tính, máy in phục vụ giám sát, xử lý vi phạm;

Trung tâm giám sát tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Tỉnh và 12 Trung tâm giám sát tại Công an các huyện, thành phố; gồm: trang bị các máy tính, màn hình và máy in phục vụ giám sát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian thực hiện dự án là năm 2024 - 2025.

Dự án được đầu tư với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và chống ùn tắc giao thông; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Hệ thống giúp thu thập thông tin, dữ liệu về tình hình trật tự, an toàn giao thông, phục vụ công tác báo cáo, đánh giá, dự báo, đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn thông thông; chia sẻ thông tin, dữ liệu của hệ thống cho các ngành, địa phương liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.