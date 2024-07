Đồng Tháp an táng 97 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện 27/07/2024 18:30

(PLO)- 97 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chưa xác định được danh tính được tìm thấy tại Campuchia đã được hồi hương và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 27-7, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2024), UBND tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 97 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, huyện Tam Nông.

Tham dự Lễ an táng có Thiếu tướng Hồ Minh Phương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; ông Đuôch Khon Thia - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Prey Veng; Đại tá Kol Chan Đa Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Pursat.

Thực hiện Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô 2023 – 2024, Đội công tác K91 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương 97 hài cốt liệt sĩ (chưa xác định được danh tính) thuộc địa bàn hai tỉnh Prey Veng và Pursat.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh

97 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện được hồi hương và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Các đại biểu đã trang nghiêm dành phút mặc niệm để tri ân sâu sắc những công lao cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn tại Lễ an táng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cảm ơn và chia sẻ nỗi đau thương mất mát và lòng tiếc thương vô hạn đến các gia đình, người thân của các liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa, nhân dân Đồng Tháp quyết biến đau thương thành hành động, quyết tâm thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, tiếp tục ra sức bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; tiếp tục giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Thắp hương cho người thân và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, ông Lê Văn Phong (ngụ huyện Cao Lãnh) và được chứng kiến lễ an táng, ông Phong cho biết vô cùng xúc động và biết ơn sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha, anh đi trước.

May mắn hơn các đồng đội đã nằm xuống, người cựu chiến binh Nguyễn Văn Yên (huyện Tháp Mười) không khỏi nghẹn ngào chứng kiến giây phút thiêng liêng, an táng các anh hùng liệt sĩ hôm nay.

“Trong cuộc chiến đấu vì tinh thần quốc tế cao cả, các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống, sự hy sinh của các anh không có gì sánh được. Hôm nay các anh đã được trở về với quê hương, đất nước.

Chứng kiến lễ an táng hài cốt đồng đội được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, tôi vô cùng xúc động, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, để dưới kia đồng đội tôi được ấm lòng.

Tôi hi vọng thế hệ trẻ sau này luôn kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Campuchia chia sẻ.