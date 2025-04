Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự lễ Kỷ niệm ngày 30-4 tại Long An 26/04/2025 13:08

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn Long An tiếp tục phát huy tinh thần “Trung dũng, kiên cường”, đẩy mạnh công nghiệp hóa, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 26-4, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Long An và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975- 30-4-2025).

Các đại biểu trung ương và địa phương tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: HUỲNH DU

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Long An cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng và đại diện các tầng lớp nhân dân đang sinh sống trên địa bàn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thăm hỏi tặng hoa các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm hỏi Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Sửa. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận thành tựu to lớn của Long An trong kháng chiến và phát triển.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến, Long An là vùng đất chiến lược, nơi diễn ra nhiều trận chiến oanh liệt, lập nên những chiến công vang dội, được phong tặng 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Sau ngày giải phóng, phát huy hào khí 30-4, Long An không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh hiện đứng trong nhóm đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là điểm sáng phát triển năng động ở phía Nam.

Trong giai đoạn mới, Long An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Với khát vọng vươn lên, toàn Đảng, toàn dân Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Long An tặng hoa tri ân các nhân chứng nhân lịch sử tham gia chương trình tọa đàm ký ức tháng tư. Ảnh: HUỲNH DU

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết cho biết: phát huy hào khí ngày 30-4 lịch sử và truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu vẻ vang trong việc xây dựng chính quyền, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân; vừa tiến hành cải tạo, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiều thành tựu nổi bật là đột phá trong việc xóa bỏ cơ chế bao cấp về sản xuất và phân phối lưu thông; tiến quân khai mở, đánh thức tiềm năng kinh tế, quốc phòng của vùng Đồng Tháp Mười…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Trải qua 50 năm, Long An đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh phát triển năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong không khí tự hào và tràn đầy niềm tin, Bí thư Tỉnh ủy Long An kêu gọi toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và quân dân trong tỉnh, những người con của Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức rèn luyện bản lĩnh cách mạng, nêu cao tính tự lực, tự cường, sáng tạo, linh hoạt, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Đồng thời phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, với mức tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, vì mục tiêu đem đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.