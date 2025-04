Lực lượng Công an nhân dân cần khẩn trương nhất, quyết tâm cao nhất cho Lễ 30-4 26/04/2025 18:24

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải thể hiện được sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 26-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước, đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong Đại lễ 30-4 đang luyện tập tại Long Thành, Đồng Nai.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước chụp ảnh lưu niệm cùng lực lượng Công an nhân dân đang huấn luyện tại Long Thành, Đồng Nai. Ảnh: THU HẰNG

Tại đây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là chương trình kỷ niệm cấp Quốc gia nằm trong chuỗi các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước.

Sự kiện do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức.

Trong đó, hoạt động diễu binh, diễu hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử vĩ đại của đại thắng mùa Xuân 1975, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước. Đồng thời, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với ý nghĩa chính trị, lịch sử quan trọng đó, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành trong đại lễ này là hiện thân sức mạnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ động viên cán bộ, chiến sĩ trên thao trường huấn luyện. Ảnh: THU HẰNG

Trực tiếp theo dõi buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm tối 25-4 tại TP.HCM, ông Nghĩa đánh giá lực lượng Công an nhân dân đã để lại những dấu ấn đậm nét về khí thế hùng mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ và hình ảnh cao đẹp trong lòng Nhân dân.

Ông cũng biểu dương những kết quả, thành tích, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ quản lý và gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên đại diện cho toàn lực lượng Công an nhân dân đã tích cực luyện tập với cường độ huấn luyện cao, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt.

"Cán bộ, chiến sĩ nam đã rất vất vả, các chiến sĩ nữ càng gian nan, vất vả hơn nhiều lần" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Đặc biệt đối với các khối đứng, ông Nghĩa đánh giá để đứng nghiêm được nhiều giờ đồng hồ trong suốt chương trình Lễ kỷ niệm mà vẫn phải thực hiện đúng kỹ thuật động tác, thể hiện được quân dung trang nghiêm, phong thái tươi tỉnh trong mọi điều kiện thời tiết, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luyện tập, rèn luyện cả về thể lực, kiên trì với tinh thần “thép” và ý chí cao nhất.

Đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ khối Công an nhân dân đang huấn luyện tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: THU HẰNG

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại chương trình buổi Tổng duyệt vào sáng 27-4, tại TP.HCM, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối Công an nhân dân cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là vinh quang, vừa là trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh lực lượng Công an cần tập trung cao độ với tinh thần “Khẩn trương nhất; nghiêm túc nhất; quyết tâm cao nhất”, đoàn kết, đồng lòng, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm đảm bảo đúng chương trình, kịch bản của Ban Chỉ đạo diễu binh Nhà nước.

"Triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động tại Lễ kỷ niệm" - ông nhấn mạnh và yêu cầu Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối diễu binh, diễu hành, cán bộ tham mưu, phục vụ.

Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.