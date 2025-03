Tỉnh Gia Lai giảm 70% đơn vị hành chính cấp xã 25/03/2025 18:09

Ngày 25-3, nguồn tin PLO, tỉnh Gia Lai đã có phương án sắp xếp giảm ít nhất 70% đơn vị hành chính cấp xã tại 17 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn.

Theo phương án này, tỉnh Gia Lai sau sắp xếp sẽ còn 5 phường và 48 xã. Trước đó, toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện), với 218 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, TP Pleiku có 21 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 14 phường và bảy xã) sẽ giảm xuống còn 5 đơn vị hành chính mới, gồm 3 phường và 2 xã.

Theo đó, mở rộng và sáp nhập thêm 4 xã ở 3 huyện tiếp giáp TP Pleiku, gồm: xã Ia Der (huyện Ia Grai), xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa) và xã Nghĩa Hưng, xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh).

TP Pleiku sau sắp xếp sẽ còn 5 đơn vị hành chính mới, gồm 3 phường và 2 xã. Ảnh: QT.

Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính mới, với 3 phường và 2 xã, gồm:

Phường 1, gồm: sáp nhập các phường Yên Thế, Đống Đa, Thống Nhất, Hoa Lư và xã Trà Đa. Dự kiến trụ sở đơn vị hành chính mới tại UBND phường Yên Thế.

Phường 2, sáp nhập các phường Yên Đỗ, Diên Hồng, Ia Kring và xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Dự kiến trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại Thành ủy Pleiku.

Phường 3, gồm: phường Tây Sơn, Hội Thương, Hội Phú, Phù Đổng, Trà Bá, Thắng Lợi và xã Diên Phú. Dự kiến trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại UBND TP Pleiku.

Xã 1, gồm: phường Chi Lăng, xã Ia Kênh, Gào, Chư Á và xã An Phú. Dự kiến trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Pleiku.

Xã 2, gồm: xã Biển Hồ; xã Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) và xã Hà Bầu (Đăk Đoa). Dự kiến trụ sở mới tại UBND xã Biển Hồ.

Tại thị xã An Khê, sắp xếp 11 xã, phường thành 1 xã và 1 phường. Gồm: Phường 4 là sáp nhập các phường Ngô Mây, An Tân, An Phú, Tây Sơn, An Bình và xã Thành An; Xã 3, gồm: xã Song An, Xuân An, Cửu An, Tú An và phường An Phước.

Tại thị xã Ayun Pa, sắp xếp 8 xã, phường thành 1 xã và 1 phường. Gồm, Phường 5 sáp nhập từ các phường Sông Bờ, phường Đoàn Kết 3, phường Cheo Reo, phường Hòa Bình và xã Chư Băh; Xã 4, gồm: xã Ia Rbol, Ia Sao và xã Ia Rtô.

Theo phương án trên, 14 huyện của tỉnh Gia Lai sau sắp xếp cũng giảm mạnh các đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, huyện Kbang, sau sắp xếp sẽ giảm từ 13 đơn vị hành chính xuống còn 3 xã; huyện Ia Grai giảm từ 12 đơn vị hành chính xuống còn 4 xã; huyện Chư Păh từ 12 đơn vị hành chính xuống còn 4 xã; huyện Phú Thiện 10 đơn vị hành chính, giảm còn 2 xã; huyện Đăk Đoa từ 15 đơn vị hành chính, giảm xuống còn 4 xã.

Huyện Chư Pưh sau sắp xếp sẽ giảm từ 9 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 3 xã.

Huyện Chư Prông sau sắp xếp sẽ giảm từ 20 đơn vị hành chính xuống còn 5 xã; huyện Kông Chro giảm từ 14 đơn vị hành chính xuống còn 3 xã; huyện Mang Yang giảm từ 13 đơn vị hành chính xuống còn 3 xã; huyện Đức Cơ giảm từ 10 đơn vị hành chính xuống còn 3 xã; huyện Chư Pưh từ 9 đơn vị hành chính xuống còn 3 xã; huyện Krông Pa giảm từ 14 đơn vị hành chính xuống còn 4 xã.

Huyện Ia Pa, giảm từ 9 đơn vị hành chính xuống còn 2 xã; huyện Đăk Pơ có 8 đơn vị hành chính giảm xuống còn 2 xã.