Tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi 14/12/2025 14:29

Ngày 14-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý, điều tra các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành và phường Nghĩa Lộ.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 13-12 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận một số trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại các điểm bán mang thương hiệu Hồng Vân ở phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại bệnh viện.

Đến sáng 14-12, đã có hàng chục ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì Hồng Vân.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, có rất nhiều bệnh nhân đến khám, điều trị sau khi ăn bánh mì tại các chi nhánh của hệ thống Hồng Vân. Trong số này, có 28 người phải nhập viện điều trị, có cả người già, trẻ em.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và một số phòng khám đa khoa trên địa bàn cũng ghi nhận nhiều bệnh nhân có triệu chứng tương tự. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết, thống kê đầy đủ những trường hợp liên quan.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, mẫu bệnh phẩm, thực phẩm đã được lấy để xét nghiệm. Do phải thực hiện cấy vi khuẩn, dự kiến khoảng một tuần mới có kết quả chính xác để xác định nguyên nhân, loại vi khuẩn gây bệnh cũng như khâu phát sinh trong chuỗi thực phẩm.

Trước diễn biến số ca nghi ngộ độc thực phẩm gia tăng, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động toàn bộ chuỗi cơ sở bánh mì Hồng Vân để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra nguyên nhân. Các điểm kinh doanh liên quan được yêu cầu dừng sản xuất, niêm phong và được giám sát chặt chẽ, không để tiếp tục đưa sản phẩm ra thị trường.

Một cơ sở bánh mì Hồng Vân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Y tế Quảng Ngãi cũng yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, báo cáo hằng ngày tình hình chùm ca bệnh.

Chi cục An toàn thực phẩm được giao chủ trì điều tra, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm, phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân, nguồn gây ngộ độc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Như PLO đã thông tin, ngày 13-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng tiếp nhận nhiều bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì mua tại các điểm kinh doanh mang bảng hiệu bánh mì Hồng Vân tại các phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành.